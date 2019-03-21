Топ-кандидаты в президенты рассказали, когда зарплаты в Украине будут по $1 тысяче 5 21.03.2019, 16:27

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Политики предложили свои прогнозы экономического развития страны.

Пять наиболее рейтинговых кандидатов в президенты Украины рассказали журналу НВ о том, сколько времени считают необходимым для того, чтобы средняя зарплата в стране достигла $ 1 тыс.

Не предоставил свои ответы лишь народный депутат Юрий Бойко. Остальные же так ответили на вопрос о том, когда и как намерены добиться средней зарплаты в $ 1 тыс.:

Владимир Зеленский, руководитель Студии Квартал 95:

Мне не нравятся эти средние температуры по больнице. Если уже серьезно бороться с бедностью, то ориентироваться нужно на медианную зарплату. Надеюсь, что на достойный уровень через пять лет Украина сможет выйти.

Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина:

В нашей пошаговой программе выведения страны из кризиса Новый курс Украины написано: за пять лет достигнуть уровня заработных плат не ниже, чем в Польше. На сегодня в Польше средняя зарплата подбирается к показателю в 1 тыс. евро. Вот вам и ответ на вопрос.

Петр Порошенко, действующий президент страны:

Уверен, что это не настолько далекая перспектива, как может показаться на первый взгляд. Мы уже по уровню зарплат в долларовом эквиваленте выходим на довоенный уровень. Очень серьезно продвинулись вперед в детенизации зарплат, сделали очень важные шаги в увеличении минимальной зарплаты, которая за последние годы выросла втрое. Мы продолжим политику детенизации занятости, что должно легализовать доходы граждан.

Кроме того, рост зарплат должен происходить и благодаря росту инвестиций в украинскую экономику, конкуренции работодателей за профессиональные кадры, завершению процесса дерегуляции экономики.

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция:

Немного [времени нужно]. Более того, эти деньги уже сейчас есть в экономике. Но в теневой. В этом виновата нынешняя власть, а не война или Путин. Не Россия рейдерит предприятия в Украине, не она давит их налогами. У нас есть все, чтобы были такие средние зарплаты, только нет силы воли и честности у власти.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:

Поднять зарплаты существенно можно хоть завтра, если правильно перераспределить деньги: забрать миллионные зарплаты у чиновников Нафтогаза, 300‑тысячные зарплаты у судей, привести их в соответствие со средними по стране. Максимальная зарплата должна отличаться от средней не более чем в пять раз, а не в 100, как сейчас. Соответствующие законопроекты я уже зарегистрировал в парламенте.