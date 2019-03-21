Несколько советов, как спланировать поездку без помощи агентств 21.03.2019, 16:57

Самостоятельно продуманный отдых отлично сэкономит средства.

Сегодня мы обладаем достаточным количеством информации, чтобы самостоятельно спланировать путешествие мечты, не переплачивая за готовый пакетный тур, пишет сайт «Сегодня».

Готовьтесь заранее

Начинайте подготовку минимум за пару месяцев, чтобы ничего не забыть. Да и покупка билетов вместе с бронью обойдется куда как дешевле. Самое главное — вы должны получать удовольствие от планирования путешествия, тогда все пройдет отлично с самого начала.

Найдите дешевые авиабилеты

Авиабилеты, как правило, — основная часть расходов, поэтому экономия в этом вопросе очень важна.

Так как же поймать выгодные предложения авиакомпаний:

- Всегда приобретайте билеты заранее, особенно в высокий сезон. Бронируйте билеты как минимум за месяц до вылета.

- Билеты с пересадкой обычно дешевле.

- Будьте гибкими в плане выбора дат. Даже разница в один день может быть существенной.

Подготовка документов

Уточните, какие требования предъявляются к загранпаспорту, нужна ли виза для въезда. Как правило, получить визу вы можете в визовом центре страны, куда вы отправляетесь, либо в посольстве.

Не думайте, что процесс оформления визы непрост. Нужно лишь внимательно изучить список документов для ее получения, а также почитать советы на форумах, посвященных той или иной стране. Обычно путешественники охотно делятся опытом.

Распишите бюджет

Во время самой поездки тщательно планируйте все расходы: посчитайте, сколько денег вам нужно в день, чтобы уложиться в бюджет. Кроме того, всегда оставляйте некоторую сумму про запас.

Изучите страну, в которую собираетесь ехать

Прежде чем сесть в самолет, ознакомьтесь с местными правилами и традициями страны, куда держите путь. А именно:

- Предварительно составьте маршрут по местам, которые вам больше всего хочется посетить.

- Практически в каждой стране есть бесплатные экскурсии с пометкой "free". Обычно такое предложение можно найти в центральной части города.

- Изучите систему общественного транспорта, подумайте, как вы будете добирать до отеля из аэропорта, а затем и по самому городу.

- Заранее ознакомьтесь с местной кухней, чтобы без спешки выбрать понравившееся блюдо.

Начинайте с малого

Eсли вы никогда в жизни не путешествовали и не совсем уверены в своих силах, выберите направление внутри страны или присмотритесь к одной из стран Балтии или СНГ. Либо планируйте тур в страну, где вы уже успели побывать с помощью агентства, просто разработайте собственный маршрут по местам, где вы не успели побывать в прошлый раз. Не стоит ехать сразу на край земли — сначала "потренируйтесь" на малом.

Найдите компанию

Путешествовать намного проще, если рядом будет хотя бы одно знакомое лицо. Выбирайте себе в спутники человека, который где-то уже бывал, поэтому будет вам опорой в путешествии, а не просто своего рода "приложением", иначе какой в нем толк? Но не нужно собирать огромную компанию: так вы не сможете посмотреть все то, что планировали, потому что у каждого из людей будут свои потребности и планы, которые могут абсолютно не пересекаться с вашими.