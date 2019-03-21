Более 800 тысяч британцев высказались за отмену Brexit 1 21.03.2019, 17:09

Парламент теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты петицию, набравшую столько голосов.

Петиция с требованием к правительству Великобритании не выходить из ЕС набрала более 830 тысяч голосов. Парламент теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тысяч голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ, пишет «Зеркало недели».

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".

Из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал утром в четверг с перебоями.

Петицию распространяли в соцсетях члены британского парламента, в том числе депутат от Либеральных демократов Том Брейк и член Шотландской национальной партии Пит Уишарт.

Автором петиции стала Маргарет Энн Георгиаду. По данным СМИ, ранее она была преподавателем в университете.

"Я, как и все, кто поддерживает сохранение Великобритании в ЕС, очень устала от того, что нас так долго заставляли молчать и игнорировали", - сказала она телеканалу BBC.

Она отметила, что на протяжении недели петиция не могла набрать много голосов, но затем стала популярна.

До намеченной даты Brexit — 29 марта — осталось восемь дней. Великобритания и ЕС все еще не договорились об условиях Brexit. 14 марта Палата общин проголосовала за отсрочку выхода королевства из блока. Днем ранее парламент 321 голосом выступил против того, чтобы страна вышла из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Решение о выходе Великобритании из ЕС британцы одобрили на референдуме летом 2016 года. К тому моменту Мэй, которая возглавляла МВД, выступала против Brexit. Возглавив правительство, она пообещала выполнить волю избирателей о выходе из ЕС.