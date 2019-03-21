После публикации в независимых СМИ многодетную мать переселяют из общежития в квартиру 21.03.2019, 17:32

Людмила Овсяник

Фото: «Салiдарнасць»

Благодаря огласке вопрос, который власти не могли решить восемь лет, решился за неделю.

История вдовы, матери пятерых детей Людмилы Овсяник, о которой в прошлую среду рассказали СМИ, многих не оставила равнодушным. Люди писали в редакцию «Салідарнасці» и искали возможность помочь женщине.

Своеобразным образом отреагировали и местные власти. О Людмиле написала районная газета «Светлый шлях» (печатный орган Сморгонского райисполкома). В статье от 19 марта под заголовком «Людміла Аўсянік і яе жыллё: мае права ці беспадстаўныя прэтэнзіі?» осуждалась неблагодарность многодетной матери, которой, оказывается, так сильно помогают власти. Признавая условия проживания семьи «более чем скромными», газета возмутилась тем фактом, что женщина, которая и на это не имеет по закону права, осмеливается жаловаться столичным журналистам на свою жизнь.

— Журналистка, которая ко мне пришла из районки, очень сочувствовала моей ситуации, но сразу сказала, что написать иначе не может, потому что ее уволят, а у нее самой трое детей, — рассказала Людмила, отметив, что понимает мотивы журналистки и не держит за это зла. — Бог ей судья.

Людмилиных детей, впрочем, никто не пожалел.

Примечательно, что в этот же день в Сморгонь наведалось начальство из области и вопрос, который местные власти не могли решить восемь лет (потому что не позволял закон), чудом разрешился за несколько часов. Многодетной матери предложили переехать в 2-комнатную квартиру, где она сможет проживать, пока не въедет в уже собственное жилье. Людмиле также пообещали списать всю пеню за «коммуналку» и выделить на ремонт новой квартиры 5 тысяч рублей.

— Мне вчера позвонили из райисполкома и сказали срочно прийти, потому что приехало областное начальство разбираться с моим вопросом, — рассказывает Людмила. — Когда я вошла в кабинет, там заседала комиссия, человек 30. Пригласили всех — от социальных служб до милиции. В результате мне предложили три варианта.

От коттеджа, за аренду которого надо платить 400 рублей в месяц, женщина сразу отказалась — «откуда такие деньги?», как и от арендной квартиры в доме, который еще только строится. Компромиссом стала двухкомнатная квартира в уже готовом доме.

— Это квартира временная, — объясняет Людмила. — Я смогу в ней жить, пока не решу проблему с домом и не получу уже свое жилье.

Напомним, камнем преткновения для выделения многодетной матери жилья является имеющийся у нее в собственности дом в одном из колхозов Ошмянского района. Строение в деревне, где нет ни школы, ни сада, не пригодно для проживания с детьми. Но чтобы избавиться от этой собственности, Людмиле сначала необходимо выплатить тысячу долларов кредита, и только по истечении трех лет после продажи она, как многодетная, по закону имеет право претендовать на квартиру от государства.

Сейчас же Людмила проживает в общежитии. Условия, в которых обитает семья, ужасны, в чем журналисты могли убедиться лично. Черви прямо под линолеумом, щели в окнах, отсутствие света в некоторых помещениях, сырость и холод... При этом за все эти «удобства» Людмиле насчитывают ежемесячно квартплату в 230 рублей (!). Платить такие деньги матери, которая одна растит пятерых детей, не под силу.

— Мне пообещали, что в новой квартире, которую мне выделяют сейчас, «коммуналка» будет подъемной. Для меня это важно. Ведь что толку в квартире, если я снова не смогу платить за нее и снова попаду в то же долговое болото? — объясняет Людмила.

Женщину заверили, что уже 10 апреля она сможет переехать в новую квартиру.

— Сразу после собрания начальство из облисполкома отправилось ко мне в общежитие, чтобы собственными глазами увидеть условия, в которых живет наша семья, — рассказывает Людмила. — Они были поражены. Спросили, не нужна ли мне еще какая-то мебель? Я сказала, что мечтаю о стиральной машине, потому что очень тяжело обстирывать детей вручную.

Людмила попросила искренне поблагодарить тех, кто не остался равнодушен к ее истории. Людей, которые помогли ей выстоять и добиться справедливости, тех, кто безвозмездно перечислил деньги или просто поддержал добрым словом и советом.

— Мне столько всего пришлось пережить за эти дни. И без этой поддержки я бы не справилась. Сейчас жду переезда. Надеюсь, все получится, — говорит она. — Я хочу просто жить спокойно, хочу, чтобы больше не было этой травли. Чтобы на меня и моих детей не смотрели, как на попрошаек.