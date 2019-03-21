В Ираке затонул паром: погибли 40 человек 21.03.2019, 17:42

1,089

Фото: @MosulEye

На борту парома находились около 200 человек.

В Ираке на реке Тигр сегодня затонул паром, в результате чего погибли 40 человек. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Инцидент произошел в районе города Мосул.

По словам главы управления гражданской обороны Мосула Хусама Халиил среди погибших большинство – это женщины и дети, поскольку многие из них не умели плавать.

По предварительной информации, спасти удалось 12 человек.

По данным Аль-Джазиры, на борту парома находились около 200 человек, крушение произошло во время празднования Навруза.

Возможной причиной крушения стал перегруз.