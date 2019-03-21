Видеофакт: Американец в 71 год простоял в планке 38 минут

Видеофакт: Американец в 71 год простоял в планке 38 минут3
- 21.03.2019, 18:02
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Этим достижением он установил мировой рекорд и был включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Житель США Энди Штайнфельдт в 71 год простоял в планке 38 минут, после чего был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет CBS Minnesota (перевод — korrespondent.net).
Это мировой рекорд в его возрастной категории. Достижения были официально зафиксированы представителями Книги рекордов Гиннесса.
Предыдущего рекордсмена Энди Штайнфельдт смог превзойти на одну минуту и две секунды.
Мужчина признался, что совсем недавно прошел лечение рака . Он надеется, что его пример окажется мотивирующим для многих других людей, которым приходится преодолевать трудности.