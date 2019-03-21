Имитация рукоплескания 13 Виктор Горбачев

21.03.2019, 18:11

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Виктор Горбачев

А потом - ваши истинные чувства вылезут наружу.

Он на самой высоте. В самом высоком кресле. Сидит и смотрит. Внимательно всматривается в каждого сидящего внизу. Ему все видно. Пока он живой. Еще живой. Пока он может применить меры, не дай чего и они это понимают. Они рукоплещут. Бурные аплодисменты. Стоя. Вытирают слезы на глазах. Готовы припасть к ногам и целовать. Это, пока он еще живой и все видит. Они у корыта и кормятся. А он смотрим. Всматривается. Прищурился оценивающе.

Вы наш кумир! Мы назовём в честь вас столицу! А может не стоит? "Скромно" подумал он. Нет-нет! Надо! Весь народ и мы сидящие у ваших ног сегодня - за! Ну, тогда — единогласно.

Мгновенно и без каких либо общений с народом. Бах! И за один день было одно название столицы - стало другое. Пока он ещё живой и видит. И плевать на Конституцию. А мы вам дадим все высшие награда страны! Много наград! И бах! Единогласно.

Бурные аплодисменты. А скромность уходит и уходит. А мы вам монумент, чуть ли не золотой, в центре столицы! Ура! Ура! А он всё пристально смотрит и всматривается. Вдруг, кто не так «ура» крикнул-то? Аплодисменты не стихают.

Предложения одно за одним. Во всех городах улицы вашим именем! Единогласно! Аплодисменты! А вашу дочь на трон! Единогласно. Бурные и продолжительные аплодисменты. Слёзы и плач. Стоя. Садиться нет желаний. Глаза в глаза! Преданность прям и прёт. Пока живой - всё для вас и ради вас! Всё вашим именем! Всё вашим детям! И плевать! Плеваться на Конституцию! Какие референдумы? Какие выборы?

Аплодисменты переходят в судороги и преклонения. Смотрите на нас - не подведём. А он и смотрит. Оценивает. Эхо аплодисментов переходит их города в город. Из аула в аул. Из семьи в семью. Все 100% - за! Аплодисменты.

Но проходит время. Месяц или год. Какая разница? И тот, кому аплодировали - умирает. Бах - и нет его! Так бывает. Со всеми. Даже с теми, кто чуть выше Бога. Слёзы. Плач. Аплодисменты. И......... городу опять возвращают прежнее название. Монументы и бюсты разрушают. Портреты падают к ногам, их начинают топтать и плеваться. На лицах слёзы. Но не горечи. Слёзы радости. Дети разбегаются по всему миру. Кто куда и с чем успевает унести ноги. Так тоже - бывает. Не всегда. Но — бывает.

А так, да! Аплодируйте! Стоя! Имитируйте любовь и преданность. Пока он живой и смотрит на вас. Бойтесь. Дрожите. Ну, а потом? А потом - ваши истинные чувства вылезут наружу. Как есть - так есть.

Их жизнь - как имитация. Лживая и поганая. У корыта и под пристальным взглядом. Аплодируйте. Пока аплодируется.

Виктор Горбачев