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ЧЕ-2020: Каждый из 10 ведущих игроков сборной Голландии стоит дороже, чем весь состав Беларуси

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  • 21.03.2019, 18:39
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Матч Голландия - Беларусь состоится сегодня и начнется в 22.45 по белорусскому времени.

По данным авторитетного сайта "Transfermarkt", трансферная стоимость каждого из 10 ведущих игроков сборной Голландии выше, чем суммарная стоимость состава белорусской команды (18,5 млн евро). Ростер голландцев оценивается в 638 млн евро, передает pressball.by.

Сборная Беларуси стартует в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 матчем с "оранжевыми". Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе "Де Кайп", начало — в 22.45 по белорусскому времени.

Источник: "Прессбол"
Источник: "Прессбол"
Источник: "Прессбол"

Заявка сборной Голландии на матч с белорусами:

Источник: "Прессбол"

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