Уволен руководитель «Беллегпрома» Ефимчик 8 21.03.2019, 18:53

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Николай Ефимчик

У Ефимчика истек срок действия контракта.

Николай Ефимчик освобожден от должности председателя концерна "Беллегпром". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 марта 2019 года №182, сообщает БелТА.

Николай Ефимчик освобожден от должности в связи с окончанием срока контракта (пункт 2 части второй статьи 35 Трудового кодекса).

Николай Ефимчик родился в 1960 году в Солигорском районе. В 1982 году окончил Белорусскую cельхозакадемию, в 2001 году — Академию управления при Лукашенко. Работал в Солигорском райисполкоме, руководил колхозом. С 1997 года был заместителем директора по коммерческим вопросам одно из крупных производителей бельевого трикотажа «Калинка», в 2003-м возглавил «Купалинку». В марте 2014 года ему доверили «Беллегпром». Это произошло спустя несколько месяцев после того, как экс-глава концерна Михаил Сучков был задержан за получение взяток.