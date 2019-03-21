Зеленский: Я прихожу на один срок 16 21.03.2019, 19:50

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Владимир Зеленский

Шоумен объяснил, что решил идти в президенты Украины, потому что чувствует перед страной долг.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что собирается идти на один срок президентства, если выиграет.

Об этом он сказал в интервью журналистам, которое обнародовал штаб Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что решил идти в президенты, потому что чувствует перед страной долг.

"Это больше, чем долг. Потому что мы должны своей стране, она нас подняла. Появился реальный вакуум в политическом пространстве, где народ не верит ни одному из топовых политиков, которые есть сегодня. Я хочу что-то сделать. Я хочу это изменить. Я хочу привести профессиональных и порядочных людей во власть. В принципе, тембр и настроение политического истеблишмента я бы очень хотел поменять, насколько это возможно. Но я прихожу на один срок, потому что в нас все политики, которые сегодня приходят во власть думают о том, а что будет через пять лет. Не о том, что сейчас надо решать проблемы, а кем я буду через 5 лет и как так сделать, чтобы я остался", - сказал Зеленский.

Он отметил, что понимает, что его рейтинг может упасть.

"Я не думаю о своем рейтинге. Я в этом, слава Богу, свободен. И конечно же, я хочу оставить след в истории, понятной истории, честной истории. Потому что я думаю сейчас конкретно о своих детях", - отметил кандидат в президенты Украины.