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Porsche выплатит сотрудникам по €9700 за их усердие

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  • 21.03.2019, 20:13
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Следуя принципу равных возможностей, руководство Porsche не привязывает размер премии к должностям работников.

Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, наградит своих сотрудников в Германии за их "исключительную деятельность". Каждый из 25 тысяч человек получит до 9700 евро брутто, говорится в сообщении компании, обнародованном в среду, 20 марта. 700 евро из них направят на программы пенсионных отчислений, передает DW.

Размер премии, которая будет начислена вместе с зарплатой за апрель, не зависит от должности, которую занимает сотрудник. Именно так Porsche понимает равные возможности, подчеркнули в компании. Годом ранее дополнительные выплаты работникам составили 9656 евро.

В 2018 финансовом году Porsche увеличил поставки автомобилей на 4%, до 256255 машин. Выручка немецкого автопроизводителя выросла на 10%, составив 25,8 млрд евро, а операционная прибыль увеличилась на 4%, до 4,3 млрд евро. "Мы гордимся нашими сотрудниками", - заявил руководитель Porsche Оливер Блуме, особо выделив их усердие в работе.


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