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Аваков: Девять кандидатов в президенты Украины попросили об охране

  • 21.03.2019, 20:09
Арсен Аваков
Фото: REuters

Министр внутренних дел Украины не уточнил, каким именно кандидатам предоставлена охрана.

Национальная полиция предоставила охрану девяти кандидатам в президенты. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает lb.ua.

При этом министр не уточнил, каким именно кандидатам предоставлена охрана.

Отмечается, что охранные мероприятия проводятся на основании заявлений кандидатов.

Напомним, с 21 марта МВД Украины переходит на усиленный режим службы в связи с выборами.


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