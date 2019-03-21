Аваков: Девять кандидатов в президенты Украины попросили об охране
- 21.03.2019, 20:09
Министр внутренних дел Украины не уточнил, каким именно кандидатам предоставлена охрана.
Национальная полиция предоставила охрану девяти кандидатам в президенты. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает lb.ua.
При этом министр не уточнил, каким именно кандидатам предоставлена охрана.
Отмечается, что охранные мероприятия проводятся на основании заявлений кандидатов.
Напомним, с 21 марта МВД Украины переходит на усиленный режим службы в связи с выборами.