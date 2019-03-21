Трамп: США признают суверенитет Израиля над Голанами 21.03.2019, 20:29

Об этом президент США написал в своем аккаунте в Twitter.

Президент США Дональд Трамп считает, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, передает РБК.

«Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил Трамп, отметив, что эта территория имеет «решающее стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля и стабильности в регионе стабильности.

До 1967 года Голанские высоты являлись частью Сирии. В июне того года в ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, согласно которого Голаны относятся к израильской юрисдикции.