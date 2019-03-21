Все в недоумении 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.03.2019, 20:51

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О производстве ничего на душу населения.

В феврале промышленность выросла на 4,1% (Росстат). Скакнула как добыча (5,1%), так и обработка (4,6%).

Но эти данные совершенно "не бьются" с другими — выработка электроэнергии (в млрд кВт-ч) за месяц выросла на 0,7% (сам Росстат), а погрузка на железные дороги выросла на 0,1% (оперативные данные РЖД). В частности, погрузка промышленного сырья упала на 5,1%.

Февральский промышленный бум в исполнении Росстата выглядит просто фантастически: из ничего промышленность произвела что-то невесомое, причем почти без использования электричества.

Так и хочется напомнить г-ну Малкову, новому главе Росстата: врать — это тоже искусство, это уметь надо...

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Забота начальства о спокойствии граждан достигла новых высот. Росстат не только рисует хорошую статистику, но и придумал способ, как меньше рассказывать о плохой.

Сегодня данные о доходах граждан публикуются раз в месяц. Но, поскольку реальные доходы россиян падают уже 6-й год подряд, и, вероятно, хороших перспектив нет, то обсуждается решение публиковать данные о доходах раз в квартал. В самом деле, зачем это нужно, чтобы каждый месяц экономисты, журналисты, оппозиция, полоскали светлое имя Путина в помоях убийственной статистики падающих доходов?! Пусть уж раз в квартал – все лучше.

Если дела пойдут и дальше в том же духе, то можно ожидать публикации статистики доходов раз в полгода, потом – раз в год. А затем ее можно вообще засекретить, чтобы не раскрывать врагам реальное положение дел в "осажденной крепости". Начальству так будет спокойнее. А то очень оно сегодня нервничает от плохих цифр.

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