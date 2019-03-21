Пятилетняя дочь белоруски помогала перевозить контрабанду 21.03.2019, 21:01

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Фото с сайта sigaropt.all.biz

Необычный случай произошел на белорусско-литовской границе.

На минувших выходных на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Бенякони» — «Шальчининкай» литовские таможенники отправили на тщательный досмотр подозрительный автомобиль, на котором в Литву ехала женщина и её пятилетняя дочь.

Источник: euroby.info

После применения сканера инспекторы обнаружили, что в автомобиле есть тайники, в которых были спрятаны сигареты. Контрабанду нашли в коробке передач, бампере и других полостях, но, чтобы сигареты не обнаружили служебные собаки, в этих нишах были тряпки с резким запахом.

Некоторые полости были пустыми: белоруска везла столько сигарет, чтобы в случае обнаружения нарушение тянуло на административный, а не уголовный протокол, сообщает euroby.info.

Оказалось, пятилетний ребёнок стал соучастником перевозки контрабанды, так как в некоторые тайники с сигаретами могла пролезть только детская ручка. Литовские таможенники считают, что в случае успешного пересечения границы ребенок помог бы достать контрабанду.

Источник: euroby.info

Источник: euroby.info