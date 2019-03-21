Фотофакт: Бюллетень на выборах президента Украины будет 80 см в длину 1 21.03.2019, 21:10

Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

В нем предусмотрено 10 степеней защиты.

На полиграфкомбинате "Украина" продолжается печать бюллетеней для первого тура президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

На брифинге 21 марта глава комбината Юрий Онищенко сообщил, что более 90% бюллетеней напечатаны, передает gordonua.com.

Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Длина бюллетеня – 80 см, ширина – 20 см, в нем предусмотрены 10 степеней защиты от подделок. Упаковывают бланки вручную, одна упаковка весит 7 кг, рассказал Онищенко. Центризбирком в Facebook опубликовал фото процесса печати бюллетеней.