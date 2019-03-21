Понуждение к уважению Лев Шлосберг

21.03.2019, 21:22

Лев Шлосберг

Российские власти приняли самый унизительный для себя закон за последние годы.

Правда смеялась, когда в неё камни бросали:

– Ложь это всё, и на Лжи – одеянье мое!..

Двое блаженных калек протокол составляли

И обзывали дурными словами её.

Владимир Высоцкий, «Баллада о правде и лжи», 1977 г.

Итак, свершилось смешное и грустное одновременно: 18 марта Владимир Путин подписал законы «об уважении к власти» и «о фейковых новостях», проще говоря: законы о запрете ругать власти в интернете (в том числе на сайтах СМИ) и об информации, которая не понравится властям, и они объявят её недействительной. А это будет, как все мы понимаем, правда.

Но власти установили, что не ругать власти является теперь обязанностью гражданина, а называть правду правдой дорого в самом прямом смысле слова – штрафы большие.

Что всё это означает и к чему всё это приведёт? Это означает, что власти слабы, истеричны и опасны. Но конец такой власти близок, потому что последнее, что делает слабая падающая власть – пытается заставить граждан почитать себя и не говорить о себе правду.

Бог мой, сколько раз уже это было в истории нашей многострадальной страны. Как говорил классик постсоветской политики и златоуст Виктор Черномырдин: никогда такого не было и вот опять.

Напомним и вспомним.

«Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против Правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение» (Николай Первый, «Устав о цензуре», параграф 166, 10 июня 1826 года).

Статья 70 УК РСФСР, 1960 год: «Антисоветская агитация и пропаганда. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания…»

Россия в начале XXI века провалилась в конец XVIII – начало XIX века, вернулась в дурно пахнущий агрессивный совок. Законы «о понуждении к уважению власти» и «о фейковой информации» – это в первую очередь законы о неуважении власти к народу, законы о презрении власти к свободе слова и свободе массовой информации, это судороги ненависти к свободе как таковой. Это агония, но опасная агония. Это может быть часть подготовки к войне: попытка закрытия страны, удушения любого инакомыслия и свободного мнения.

О ком это всё говорит? О самой власти. Как можно назвать власть, не выполняющую своей главной задачи – защиты прав и свобод человека и гражданина? Фейк–власть. Власти не делают свои прямую работу: не руководят государством, не решают проблемы людей, все свои силы они направляют на одно – на борьбу за саму власть.

О чём говорят принятые законы? Они говорят о том, что власть боится народа и ненавидит народ. Власть делает всё, чтобы запугать народ, запугать всех людей, способных выражать свое мнение.

Это, безусловно, попытка установить цензуру в отношении СМИ. Это, безусловно, попытка ограничить право человека на свободу слова. Кроме того, и очень печально, что власти этого, судя по всему, как ни странно, не понимают: это унизительное для власти понуждение к уважению.

Закон «о понуждении к уважению к власти» отражает уровень пещерности мышления нынешних властей России. Это глубоко деградировавшие и в интеллектуальном и культурном отношении агрессивные люди. Они полагают, что можно заставить уважать себя силой и страхом, насилием и унижением. Это, по меньшей мере, глупость.

Эти законы созданы очень недобросовестными людьми – трусливыми, глубоко презирающими общество и народ.

Да, сегодня Россией руководят и её политические лицо определяют такие люди, как инициаторы и авторы таких позорных законопроектов. Это – результат отрицательного отбора в условиях несвободы, когда мораль перестаёт иметь всякое значение для властей. Насилие в первую очередь аморально.

Понуждая народ к уважению, власть теряет право на уважение народа.

Невозможно заставить уважать, невозможность заставить любить. Никому и никогда. Чем сильнее попытки заставить уважать, тем сильнее отвращение к власти. Это – часть агонии ныне действующей власти, и это уже активная часть агонии. Это ещё не дно, они будут идти дальше в стремлении уничтожить любое инакомыслие. Но чем активнее они будут двигаться в этом направлении, тем ближе будет их конец. Российские власти похожи сейчас на шального прохожего, который суетится на тонком льду.

Что делать в такой ситуации гражданам, в том числе журналистам? Как защитить себя и свои свободы? Как самим не заразиться ненавистью, которую власть сеет повсеместно? Возможно ли обуздать пошедшую вразнос власть? Как это сделать безопасно для людей? Излечима ли вообще ненависть власти к народу?

Лекарство против безумия власти известно – это только воля народа. В первую очередь – воля народа на выборах, воля народа на улицах, воля общества.

И слово против обезумевшей от ненависти к людям власти – тоже лекарство от безумия.

Должны ли мы молчать в такой ситуации? Нет. Должны ли мы уважать такую власть? Нет. Есть ли у такой власти будущее в истории? Нет.

Поэтому – остаёмся собой, сохраняем личное достоинство и спокойно делаем своё дело. Обмануть историю не удавалось ещё никому. Всё идёт своим чередом.

Как известно, самая тёмная ночь – перед рассветом.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»