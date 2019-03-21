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Голландия – Беларусь: стали известны стартовые составы команд

  • 21.03.2019, 21:28
Фото: Reuters

Горбунов, Драгун и Сигневич сыграют с первых минут.

Стали известны составы сборной Голландии и Беларуси на матч квалификации Евро-2020, передает «Трибуна».

Голландия: Силлессен, Де Лихт, ван Дейк (к), Бергвейн, Вейналдум, Бабел, Депай, де Роон, Блинд, Френки де Йонг, Думфрис.

Беларусь: Горбунов, Мартынович (к), Шитов, Поляков, Ковалев, Драгун, Сиваков, Маевский, Стасевич, Путило, Сигневич.

Матч Голландия – Беларусь начнется в 22.45. Прямая трансляция в эфире «Беларусь 5».


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