Голландия – Беларусь: стали известны стартовые составы команд
- 21.03.2019, 21:28
Горбунов, Драгун и Сигневич сыграют с первых минут.
Стали известны составы сборной Голландии и Беларуси на матч квалификации Евро-2020, передает «Трибуна».
Голландия: Силлессен, Де Лихт, ван Дейк (к), Бергвейн, Вейналдум, Бабел, Депай, де Роон, Блинд, Френки де Йонг, Думфрис.
Беларусь: Горбунов, Мартынович (к), Шитов, Поляков, Ковалев, Драгун, Сиваков, Маевский, Стасевич, Путило, Сигневич.
Матч Голландия – Беларусь начнется в 22.45. Прямая трансляция в эфире «Беларусь 5».