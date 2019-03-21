Данкверт запретил ввозить в РФ из Беларуси яблоки под видом турецких 1 21.03.2019, 21:39

Россельхознадзор выразил недоверие сертификатам на «белорусские» яблоки.

Россельхознадзор запретил с 22 марта ввозить в Россию «турецкие» яблоки через Беларусь. Об этом говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь санкционной продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая Республика, из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что неоднократно просили коллег из Беларуси подтверждать страну происхождения продукции, которые отправляются на реэкспорт в Россию. В службе добавили, что несмотря на это из Беларуси продолжает поступать продукция с недостоверными сведениями в сертификатах.

Например, в марте 2019 года в Россию поступили яблоки, которые по документам были выращены в Турции. Но в Россельхознадзоре заметили нелогичность логистики их передвижения. Вместо того, чтобы напрямую поступить из Турции в порт Новороссийска, яблоки сначала отправились в Латвию, а потом уже в Беларусь и Россию.

«Указанное вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности таких поставок и недоверие данным, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах», — заявили в службе.

Ранее Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз растительной продукции, которая поступает из Беларуси и других стран ЕврАзЭС. Служба рассматривает вопрос о переходе на прямые поставки из-за многочисленных случаев поступления в Россию санкционных товаров через Беларусь.

В феврале 2018 года Россельхознадзор запретил поставки яблок с 31 белорусского предприятия, чтобы не допустить ввоз в Россию санкционной продукции.

Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года. Под запретом оказались поставки свинины, говядины, мяса птицы, рыбы, молока, сыров, а также фруктов и овощей из большинства стран Западной Европы. Экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что после этого Беларусь стала перевалочной базой для поставок санкционной продукции. По его словам, в Россию поставлялись попавшие под запрет товары из Польши, Голландии, Франции, Бельгии и др.

В ноябре 2018 года Комитет госконтроля (КГК) Беларуси пресек поставки санкционной продукции в Россию, этим бизнесом владела группа российских и украинских граждан.