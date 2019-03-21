Губернаторы полетели 1 Александр Гольц

21.03.2019, 22:20

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Александр Гольц

В РФ с суровой неизбежностью весеннего прилета птиц в марте начался отлет губернаторов.

Сначала заявление о добровольном уходе написал челябинский начальник. За ним — главы Калмыкии и Республики Алтай. Потом — глава Мурманской области. Теперь настал черед оренбургского губернатора.

Все это было вполне предсказуемо. Главная задача Кремля на предстоящих в сентябре губернаторских выборов — не повторить провальной прошлогодней ситуации, когда голосование против действующего главы региона стало протестным. Нужно заблаговременно избавиться от просидевших два-три срока ветеранов, которые по понятным причинам — коррупция, нерешенные социальные проблемы, падение уровня жизни — просто притягивают народное недовольство. Наступает время временно исполняющих обязанности. В 11 из 16 субъектах Федерации, где в этом году предстоят выборы, уже правят врио.

Расчет простой: за пять оставшихся до выборов месяцев назначенцы ничего сделать не смогут. Ни хорошего, ни плохого. Опубликуют какую-нибудь программу, в очередной раз пообещают подведомственным гражданам золотые горы, уволят пару-тройку особенно проворовавшихся «кувшинных рыл» — вот, собственно говоря, и все перемены.

По этой логике — чтобы будущие губернаторы не вызывали решительного отторжения и не имели очевидных связей с дискредитированными предшественниками — подобраны и кандидаты от Кремля. На Алтай бросили Олега Хорохордина, который ранее был заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ и одновременно возглавлял совет некоммерческого партнерства ГЛОНАСС.

Он прошел обучение по программе развития кадрового резерва на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, тоже высокопоставленный федеральный чиновник — назначен с должности первого замминистра энергетики РФ, до этого работал в «Норникеле».

ТАСС

Очевидных связей у назначенцев с теми губерниями, куда их направили, нет. Впрочем, заранее приготовлен и ответ на возможную критику за отсутствие таких связей. Хохорин рос поблизости от Республики Алтай — в Алтайском крае. А Текслер не только родился в Челябинской области, но еще знаком с проблемами управления северным промышленным регионом, так как был несколько лет мэром Норильска.

Из ряда профессиональных чиновников несколько выбивается назначенный врио начальника Калмыкии Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу. Эксперты объясняют это назначение невиданной популярностью Хасикова в республике.

Впрочем, после того как профессиональный спортсмен по кличке Хан Батый ушел с ринга, он побывал и сенатором, и советником руководителя Росмолодежи. Стараясь интегрироваться в московский истеблишмент, успел даже обзавестись фальшивой диссертацией, но вскоре был лишен звания кандидата за плагиат.

Главное, что объединяет этих назначенцев — будучи сравнительно молодыми людьми, свои успешные карьеры они сделали в путинское двадцатилетие и других форм правления не знают. И, следовательно, прекрасно усвоили систему взаимоотношений центра и регионов. Поскольку главная цель Кремля — гарантированное исключение любой самостоятельности на местах, главная работа губернатора сводится к получению финансов из Москвы. И эффективность его оценивается именно с этой точки зрения. Что подразумевает способность придумывать масштабные (неважно, реализуемые или нет) проекты, на которые будут выделены средства, раздавать взятки федеральным чиновникам, а также умение шантажировать центр опасностью утраты пресловутой стабильности. В этом смысле большой разницы между уходящим поколением губернаторов и поколением их преемников нет. И те, и другие твердо знают: источником их власти является Кремль, а вовсе не население, проживающее на подведомственной территории. Собственно говоря, вся эта «кувырк-коллегия», устроенная за полгода до выборов, и предназначена для того, чтобы избавить от необходимости выбирать…

Александр Гольц, ej2018.ru