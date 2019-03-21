Куропаты: кто разрушает национальную память? 12 21.03.2019, 22:26

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Кто и по чьей указке повалил в Куропатах 14 крестов?

Куропаты, где накануне активисты рядом с Голгофой нашли четырнадцать поваленных крестов. Кто это делает и зачем? Выполняют приказ Лукашенко, который во время большого разговора задался вопросом: кто разрешил устанавливать кресты на месте нашей расстрелянной памяти? Вопросы «Белсат» адресует политику Павлу Северинцу, который с прошлого лета вместе с другими активистами держит вахту у ресторана «Поедем поедим».

Павел Северинец, сопредседатель Белорусской христианской демократии:

«Безнаказанность порождает такой вандализм. Те, кто валит кресты или разбивает скамью Клинтона в Куропатах, чувствуют себя безнаказанными, приходят обычно ночью и устраивают вот эти сатанинские акции. 14 крестов, которые мы насчитали только вчера, которые, судя по всему, были повалены еще в ночь на вторник, там видны на свежей земле следы капель, и как это ни странно, милиция – ноль реакции. Как раз это, мне кажется, и причина того, что неизвестные вандалы чувствуют себя безнаказанно.

Скорее всего, это сторонники так называемого «русского мира», хуже – если это спецслужбы, и хуже, если это тактика: попробовать сейчас валить кресты, а ставить их заново как будто юридически уже запрещено. Лесхоз, Мингорисполком, Миноблисполком не только следят, чтобы новые кресты не ставили, но и штрафуют за установку новых крестов. Мы знаем историю с крестами Дашкевича, мы знаем историю с литовским крестом, который литовцы вместе с белорусами пытались установить в Куропатах. И к сожалению, это наталкивается на глухое противодействие и даже просто враждебные акции со стороны государственных структур…»