США внесли два российских судна в списки нарушителей санкций 21.03.2019, 22:31

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Суда «Тантал» и «Витязь» помогали КНДР избегать санкций США.

Министерство финансов США внесло российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на пресс-службу Управления по контроля за иностранными активами (OFAC).

Как сообщается, эти судна помогали КНДР избегать санкций США.

"Это приложение не является санкционным списком", - говорится в комментарии OFAC к перечню судов, где фигурируют в том числе "Витязь" и "Тантал".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.