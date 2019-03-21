Белорусские болельщики приехали на матч в Нидерланды с бело-красно-белыми флагами
- 21.03.2019, 22:47
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Традиционно болельщики сборной Беларуси поддерживают команду национальными символами.
Белорусские болельщики, приехавшие в Роттердам поддержать национальную сборную страны в матче евроотбора против голландцев, столкнулись с проблемами при попадании на стадион "Де Кайп".
Как передает корреспондент pressball.by, многих болельщиков не пускали на арену через обычный вход и отправили их через специальный вход, предназначенный для фанатов. Впрочем, часть поклонников, в том числе семьи с детьми, все же пропустили через обычный вход.
Болельщики пришли на стадион с бело-красно-белыми флагами.
Вижу твиттерских на матче сборных в Голландии pic.twitter.com/QOQP99g6Or— РБ головного мозга (@belamova) 21 марта 2019 г.