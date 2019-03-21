Похищение автобуса в Италии: мальчику-герою предложили дать гражданство 1 21.03.2019, 22:55

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В Италии задержали водителя, который поджег автобус с детьми.

Лидер итальянского Движения 5 звезд Луиджи Ди Майо считает, что нужно предоставить гражданство 13-летнему ребенку, которого провозгласили героем за сообщение полиции о похищении его и одноклассников водителем автобуса.

Об этом сообщает nv.ua Associated Press.

По словам политика, Рами Шехата "рисковал своей жизнью, чтобы спасти жизни своих одноклассников", и он попросит премьер-министра Италии предоставить ему гражданство за особые заслуги.

Отец мальчика эмигрировал из Египта в 2001 году, а сам Рами родился в Италии. Ему приписывают помощь в спасении его одноклассников. Мальчик позвонил в органы власти по телефону, который успел скрыть. Водитель-похититель забрал у детей мобильные телефоны.

В Италии задержали 47-летнего водителя, выходца из Сенегала, который поджег автобус с детьми.