Выборы в Украине: Гриценко рассказал, кто возглавит ключевые госдолжности в случае его победы 21.03.2019, 23:14

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины планирует заменить всех ключевых чиновников и министров.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обнародовал список претендентов на ключевые государственные должности, которые придут к власти, если он победит на президентских выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Кандидаты должны называть своих претендентов на ключевые государственные должности до выборов. Люди имеют право знать, кого ведут во власть. Своих кандидатов я уже назвал: министр обороны - Иван Апаршин, министр иностранных дел - Светлана Залищук, председатель Нацбанка - Александр Савченко», - написал он.

К тому же Гриценко видит председателем СБУ Виктора Трепака, а на должности генерального прокурора - Давида Сакварелидзе.

Напомним, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.