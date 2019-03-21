«Зарплату выдают продуктами, но за неуплату коммуналки отключают свет и газ» 2 21.03.2019, 23:22

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Иллюстрационное фото dw.de

Как живут жители Шумилинского района Витебской области.

Каждый гражданин Беларуси имеет право на достойную жизнь. Но бороться за достойную жизнь почему-то права не имеет – по крайней мере, по мнению властей. К «Белсату» обратились жители Шумилинского района Витебской области, так как местные чиновники отказывают им в помощи.

Обычный колхозный дом на Витебщине. Плесень, гниль ... кот и собственно люди, которые вынуждены жить в таких условиях.

«Его разбирать полностью нужно. Все уже верхом сыплется. Вот, посмотрите! »

Хозяева были бы готовы и самостоятельно исправить упущения, к которым уже, по их словам, много лет местным властям нет никакого дела. Вот только где взять деньги на ремонт?

«Во - ноль! Вот зарплата. Еще восемь рублей я должен остался. Все», - говорит местный житель.

Заработок ему выдают продуктами, а за неуплату коммунальных услуг ... отключают свет и газ. На очереди - и без того ржавая вода. Владимир Старовойтов рассказывает, что переехал в Шумский район пять лет назад. И почти сразу же стал костью в горле для местных властей:

«Начинаешь жаловаться, шевелиться - тогда начинают бегать. А им это не нравится, конечно! Мне же так и сказали: за тобой следят, если какие-то замечания или что-то не сделал - докладная - и пошел отсюда вон».

Пенсионерка Валентина Козина, которая приехала в Большие Ляжни из Узбекистана, тоже живет в колхозном доме. Перед выходом на пенсию работала сторожом в местной школе. Говорит, когда-то обещали помочь с ремонтом:

«Здесь скоро крыша упадет на голову, если так будет течь. Дыра сделается».

У председателя сельсовета - свое ноу-хау, признаются местные жители: вместо того чтобы помогать в решении проблем, запрещает рассказывать о них журналистам. Мол, наиболее разговорчивых уволят с работы.

«Если говорить о том, единичный это случай или нет. Конечно же, нет. Это система. Государственная система направлена на то, чтобы поставить человека ниже, но при этом говорить, что он у нас имеет все права», - рассказывает Валерий Месников, общественный инспектор профсоюза РЭП.

Однако государство заботится о людях по-другому. К примеру, через социальные службы, которые приезжают в такие деревни и спрашивают: а как в таких условиях могут жить дети?!