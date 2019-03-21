Трамп: Люди должны ознакомиться со «смешным» отчетом Мюллера 21.03.2019, 23:35

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Дональд Трамп

Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США заявил, что доклад специального прокурора должен быть обнародован для общественности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад специального прокурора Роберта Мюллера должен быть обнародован для общественности, однако сам он пренебрежительно воспринимает его как “смешной”.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

“Пусть это получится, пусть люди увидят это”, - сказал Трамп журналистам.

Ранее, Трамп заявил, что не против публикации отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России.

Напомним, что накануне Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

Роберт Мюллер расследует вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешил этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.