Нидерланды - Беларусь - 4:0 22.03.2019, 0:44

Фото: Reuters

Сборная Беларуси стартовала в квалификации ЧЕ-2020 с крупного поражения в Роттердаме.

В первом матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сборная Голландии в Роттердаме разгромила команду Беларуси — 4:0, передает pressball.by.

ГОЛЛАНДИЯ — БЕЛАРУСЬ — 4:0

ГОЛЛАНДИЯ: Силлессен — Дюмфрис (Тете, 68), де Лихт, ван Дейк (к), Блинд — Френки де Йонг, де Роон (Преппер, 46) — Бабел (Промес, 59), Вейналдюм, Берхвейн — Депай.

Запасные: Зут, Бизот, де Фрей, Аке, ван Аанхолт, Строотман, Вильена, ван де Беек, Росарио, Лююк Де Йонг, Берххейс.

БЕЛАРУСЬ: Горбунов — Поляков, Сиваков, Мартынович (к), Шитов — Драгун (Лаптев, 86), Маевский — Стасевич, Путило, Ковалев (Савицкий, 79) — Сигневич (Сарока, 63).

Запасные: Чичкан, Климович, Риос, Глеб, Кисляк, М.Володько, Кендыш, Волков, Нехайчик.

ГОЛЫ: 1:0 — Депай (1). 2:0 — Вейналдюм (21, пас — Депай). 3:0 — Депай (55, с пенальти). 4:0 — ван Дейк (86).

Группа "С": Голландия — 3 (1), Северная Ирландия — 3 (1), Германия — 0 (0), Эстония — 0 (1), Беларусь — 0 (1).