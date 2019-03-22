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Взрыв на химзаводе в Китае: 44 человека погибли

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  • 22.03.2019, 8:50
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Фото: REUTERS/Stringer

Еще 640 человек получили ранения.

В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэне погибло не менее 44 человек.

640 человек получили ранения, передает Reuters.

Сообщается также, что к утру пятницы пожарным удалось наконец локализовать пожар.

Ранее сообщалось, что на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв.

В момент взрыва зафиксировала в Цзянсу землетрясение с магнитудой 3.

Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Отмечается, что с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.


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