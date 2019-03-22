Новое АО «МММ»? Белорусов зовут в криптокооператив 3 22.03.2019, 9:37

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Российская фирма развернула в нашей стране странную деятельность.

«Друг на работе позвал отчима сходить на встречу, которая поможет «перевернуть жизнь». После встречи человека как подменили: стал рассказывать про возможность быстро купить квартиру без особых накоплений, без кредитов и поручителей, за смешные проценты. Сам человек при этом финансовой грамотностью не обладает. На все попытки убедить, что это похоже на развод и пирамиду, реагирует агрессивно, злится с контекстом «Ты не хочешь жить хорошо», — такую историю Onliner рассказал читатель по имени Андрей.

Расспросив его подробнее, журналисты узнали о существовании кооператива под названием ITC («Инновационные технологии кооперации»). Основавшая его компания пришла в Беларусь из России, где преуспела в сфере сетевого маркетинга (продажи косметики, одежды, быстрорастворимых супов и так далее). Журналист Onliner решил сходить на встречу и послушать, о чем там говорят:

«За месяц я заработал без малого $5000»

Позвонив по указанному на сайте телефону, я записался на ближайшую ознакомительную встречу. Такие собрания проходят несколько раз в неделю в бизнес-центре на улице Одоевского, где кооператив арендует небольшой офис. В назначенный час, кроме меня, пришли пять человек: парень, две девушки-декретницы, а также мужчина и женщина средних лет. Последние, как позже выяснилось, уже состоят в кооперативе. Вероятно, их заранее обозначенная роль на этом мероприятии сводилась к репликам, призванным побороть сомнения новичков.

Сам офис представляет собой скромно меблированное помещение, состоящее из двух комнат. В одном из углов располагается стойка с образцами косметики, вдоль стены — растяжки с логотипом ITC. Еще запомнился прихваченный скотчем шкаф для верхней одежды.

Когда все были в сборе, из-за стола поднялся мужчина в свитере. Представившись Дмитрием, он начал рассказ о чудо-кооперативе, который недавно пришел в Беларусь, чтобы объединить и осчастливить людей. Далее Дмитрий приступил к демонстрации слайдов, из которых мы узнали, что ITC Group — «крупная международная компания, официально представленная в Беларуси, России и Казахстане».

— Вот такой домик кто хотел бы? — перед нами красивая картинка. — Внес первичный взнос в размере 35% от стоимости, поехал сам на моря. Приезжаешь через три-четыре месяца — тебе вручают ключики. А кто из ребят не хотел бы крутую тачку? Вносите всего 25% — и забираете из салона хоть завтра. Остальное доплатит кооператив, а вы будете ездить по доверенности до тех пор, пока не рассчитаетесь с кооперативом.

— А если вы хотите стать инвестором, но не знаете как, то у кооператива тоже есть такая возможность, — растягивая слова, мужчина обвел взглядом присутствующих.

— У нас есть своя криптовалюта.

Речь, правда, идет не о полноценной криптовалюте, а лишь о токенах.

— Мы находимся в зачаточном состоянии ICO — это подготовка к выходу на биржу. С каждым днем становится все больше инвесторов, больше покупается квартир, машин. Благодаря этому курс нашего токена растет. Вчера курс был 6 центов… Хотели бы вы в свое время купить биткоин по 6 центов? А сейчас курс биткоина $3800.

— Извините, все понятно, дальше без меня, — не выдержал парень и, улыбаясь, покинул помещение.

При прослушивании дальнейшего монолога Дмитрия складывалось впечатление, что в кооперативе крутятся большие деньги и буквально каждый его участник при должном усердии может стать миллионером. Зарабатывать здесь можно нехитрым образом — приводя в кооператив новых людей, из членских взносов которых и формируются комиссионные. Привел человека, который внес $20 000, — получил на руки порядка $1000. Сам Дмитрий рассказывает, что уволился с прежнего места работы всего месяц назад и за это время, привлекая новых инвесторов, заработал «без малого $5000».

«Без поручителей, без справок о доходах, 9% годовых»

Далее слово взяла женщина по имени Татьяна, директор представительства ITC Group в Беларуси. Она подробно рассказала о жилищной программе «Моя квартира». Тезисно приведем основные положения программы:

Кооператив не требует ни поручителей, ни справок о доходах, уровень заработной зарплаты вообще не имеет значения. Для вступления требуется только один документ — паспорт.

Внеся в кооператив 35% от стоимости интересующей квартиры (сразу либо накапливая постепенно), пайщик становится в очередь.

Приводя в кооператив новых людей, пайщик получает комиссионные от их взносов. Эти деньги можно использовать для оплаты своих паевых взносов.

Приведя в кооператив несколько человек, сумма первоначального взноса которых равна или превышает стоимость желаемой квартиры, пайщик автоматически становится приоритетным членом программы и получает право внеочередной покупки жилья.

Когда подходит очередь (произойти это должно за два-три месяца), кооператив покупает на «вторичке» квартиру, которую выберет пайщик.

В дальнейшем кооператив заключает с пайщиком договор безвозмездного пользования, то есть квартира находится в собственности кооператива, но пайщик живет в ней (или сдает в аренду) и на протяжении 10 лет выплачивает кооперативу ее стоимость.

Помимо паевого взноса (основной долг), выплачивается членский взнос, составляющий 9% годовых (до марта было 6%).

9% — фиксированная ставка, не привязанная к ставке рефинансирования Нацбанка, платежи осуществляются в белорусских рублях и не привязаны к курсу доллара.

После полного расчета с кооперативом квартира оформляется в собственность пайщика.

«Мы на этой программе не зарабатываем»

На первый взгляд, условия приобретения жилья в кооперативе кажутся невероятно выгодными. Всего 9% годовых, в то время как банки выдают кредиты под 13—15%. Нет привязки к ставке рефинансирования, а значит, не учитываются инфляция и нестабильность белорусской экономики, где за 10 лет может произойти что угодно. Но как раз все это и настораживает.

Вспомним, что происходило еще 10 лет назад: десятки тысяч многодетных и молодых семей с низким уровнем доходов брали льготные кредиты и обзаводились жильем, на которое скидывались все налогоплательщики, а белорусская инфляция с годами превращала ежемесячные выплаты по таким кредитам в смешные суммы. Перенеся этот опыт на наш кооператив, логично предположить, что в случае высокой инфляции паевых взносов уже заселенных участников программы не будет хватать для обеспечения потребности кооператива в покупке квартир новым членам. Свой жилищный вопрос решат те, кто пришел раньше, а последние застрянут в очереди на неопределенный срок.

— Мы на этой программе не зарабатываем, она чисто социального характера, — Татьяна принялась объяснять запутанные схемы функционирования кооператива. — У ITC Group несколько направлений развития: это инвестирование в криптовалюту, производство и продажа косметики, продуктов питания, девелоперские проекты. Это те сферы, которые приносят прибыль, откуда мы черпаем средства, в том числе для программы «Моя квартира». Она существует для того, чтобы привлекать население.

Со слов Татьяны, в очереди на квартиру сейчас стоят всего два-три человека, а с осени прошлого года кооператив купил в Минске уже восемь квартир и заселил туда пайщиков. На какие деньги, если вступительный взнос составляет всего 35%? Оказывается, недостающую сумму берут из взносов людей, инвестирующих в токен ITC Group (будущая криптовалюта называется ITCM). Всего в кооперативе порядка 800 человек, и подавляющее большинство — криптоинвесторы.

Видя мои сомнения, в разговор включилась женщина средних лет по имени Наталья, которая представилась членом кооператива и инвестором:

— Я внесла $16 000. Сейчас у меня 525 тыс. токенов. Потенциально это $525 тыс., если курс достигнет $1. Понимаете, насколько это выгодно?

После выхода токена ITCM на биржу Наталья рассчитывает разбогатеть и купить квартиру.

— А почему вы уверены, что этот криптопроект не обречен на провал? Сколько таких уже было и сколько еще будет.

— Потому что наша криптовалюта не пустышка, она обеспечена недвижимостью — квартирами, девелоперскими проектами компании, продукцией (косметика, одежда. — Прим. Onliner). У нее пять степеней защиты, — Татьяна продолжила чертить стрелки на доске. — Сейчас стадия ICO, идет прилив инвестиций, токен растет. Скоро мы выходим на биржу. Через два-три месяца здесь будет толпа людей, но вы можете оказаться в числе первых. Те, кто приходит в начало такого проекта, становятся управленцами, созидателями.

Доводы о стабильности токена показались мне неубедительными, а обещание награды за привлечение новых людей напомнило схемы классических финансовых пирамид… В тот вечер встреча продолжалась около двух часов, но чем больше я узнавал о кооперативе, тем больше возникало вопросов. Татьяна сказала, что за один раз всего не объяснить, и предложила прийти на вторую встречу, которая поможет «развеять сомнения».

Кто за этим стоит?

Основателями ITC Group являются российские предприниматели Лариса и Евгений Герт. Начиная с конца 1980-х они занимались разными видами бизнеса, в том числе продвигали на российском рынке импортную косметику. В 2009 году создали собственный косметический бренд GRS. Со временем, помимо косметики, под маркой GRS начался выпуск одежды (Лариса еще и дизайнер), растворимых супов, сумок из кожи питона и так далее. Способом распространения широкого перечня продукции был выбран сетевой маркетинг.

Беглый поиск в Google выдает множество негативных отзывов о компании GRS. Речь в них идет не столько о продукции, сколько о методах ее продвижения. Приведем некоторые комментарии, оставленные в сети:

«Коммерческая секта, схожая по своей системе с пирамидой, нежели даже с сетевым маркетингом».

«Все завуалировано под продажи продукции, хотя на самом деле компании глубоко наплевать, как вы будете ее реализовывать! Главное, чтобы вы выкупили короб с продукцией за 80 000 рублей и типа стали предпринимателем, и теперь судьба в ваших руках».

«Бесконечная промывка мозгов: успех, бизнес, карьера, счастливое будущее… А в итоге продавать никому не известный бренд просто не получается! А сверху постоянно твердят: раз не получается, сами во всем виноваты! А в чем виноваты? В том, что поверили в красивые сказки?»

Есть, конечно, и позитивные комментарии в духе того, что заработать здесь можно, если крутиться и не сидеть сложа руки. Но таких отзывов мало.

Сетевой маркетинг — это не единственная сфера деятельности Ларисы и Евгения Герт. В какой-то момент супруги решили заняться строительством. Существует зарегистрированное в 2013 году ООО «ГРС Девелопмент», возглавляемое Евгением Гертом. Какими же проектами знаменита компания? Первые ссылки в Google выдают информацию о долгострое в Обухово. Несколько лет назад деньги несчастных дольщиков пропали, и стройка малоэтажного жилого комплекса «Экоград Обухово» до сих пор заморожена.

Еще Лариса и Евгений Герт планируют застраивать коттеджный поселок в Подмосковье. Земельный участок оформлен на созданный в 2017 году потребительский кооператив ITC. На сайте кооператива можно посмотреть рисунки красивых домов, а на YouTube-канале — видеоролик о поселке. Там деревушка, лес, озеро и чистое поле, на котором нет ни строительной техники, ни каких-либо признаков грядущей застройки.

Собранная информация заставляет усомниться: так ли надежна компания, предлагающая белорусам инвестировать немалые средства в недвижимость и свою криптовалюту?

Сколько стоит орден «Почетный гражданин России»?

На встречах с потенциальными членами кооператива региональные менеджеры буквально превозносят своих боссов, позиционируют их как выдающихся бизнесменов, имеющих множество наград. К примеру, Лариса Герт является обладателем ордена «Почетный гражданин России» от Всероссийского комитета по общественным наградам и званиям.

Я заинтересовался, что это за структура и кем она уполномочена присуждать «почетные звания» всероссийского признания. Как выяснилось, к государственным наградам орден не имеет никакого отношения. Это общественная награда, которая вручается, скажем так, при странных обстоятельствах. В прессе и на форумах описано немало случаев, когда директора даже недавно созданных предприятий получают «письма счастья» от ООО «Всероссийский комитет по общественным наградам и званиям» с приглашением на церемонию награждения. Да что там, заполнить наградной лист и регистрационную заявку можно прямо на сайте комитета.

В довесок к ордену полагаются удостоверение и именной кортик. Все это вручают на торжественной церемонии, сопровождаемой банкетом в одном из отелей Москвы. Правда, предварительно «почетным гражданам» предстоит оплатить затраты на церемонию в сумме 97 000 российских рублей (около $1,5 тыс.). Вероятно, данный взнос и является единственным условием для участия и получения награды.

Достоянием общественности стал факт вручения ордена «Почетный гражданин России» директору компании из Кургана, задолжавшему 26 млн российских рублей энергоснабжающим организациям и более 600 тыс. рублей в качестве зарплаты подчиненным.

Вопросы вызывает и медаль «За налоговый вклад в благополучие России», выданная ООО «ГРС» неким Фондом поддержки предпринимательских инициатив. Расследование «Московского комсомольца», проведенное в 2013 году, показало, что Федеральная налоговая служба не имеет отношения к этой награде.

Такие вот штрихи к портрету основателей кооператива.

«В этой жизни преуспевают не умные, а быстрые»

Через некоторое время Татьяна пригласила меня на новую встречу, которая поможет «оценить гарантии и надежность проекта» и «найти правильные ответы на свои вопросы». Это была онлайн-видеоконференция с самой Ларисой Герт.

В субботу утром в офисе кооператива собралось десятка два криптоинвесторов — женщин в возрасте за 50…

Лариса долго рассказывает о своем героическом пути в бизнесе, о вере в успех и саму себя. Вспоминает начало девяностых, когда можно было занять нишу на рынке и приумножить свое состояние в десятки раз. Кооператив с его криптовалютой сегодня якобы тоже дает такую возможность, главное, быстрее инвестировать. Запомнилась ее фраза: «В этой жизни преуспевают не умные, а быстрые…»

Воспользовавшись возможностью задать вопрос, я попытался узнать, откуда у компании берется девелоперская прибыль, которой якобы обеспечена криптовалюта кооператива. Ведь о какой прибыли может идти речь, если в портфеле у «ГРС Девелопмент» только один мертвый долгострой в Обухово и поле в Подмосковье, где пока не видно никаких работ? Или есть другие проекты, о которых мы не знаем?

Из долгого монолога Ларисы становится понятно, что в проект строительства жилого комплекса в Обухово компания зашла вместе с партнером, который впоследствии вывел порядка 300 млн российских рублей в офшор. «Это боль моя. Я в этот проект вложила душу, сердце, почки, деньги. А он деньги своровал, и мы доказать это не можем: такое правовое государство… Потому мы и пришли в кооператив. Это единственная система, которая защищает интересы пайщиков».

В этот момент в онлайн-чате кто-то поинтересовался: «А где гарантии, что таким же образом деньги из кооператива не будут выведены в офшор?» Вопрос остался без ответа.

Что же касается поселка в Подмосковье, то, по словам Ларисы, проект находится на самом старте. Реклама уже идет, а генплан поселка даже не утвержден. «У нас есть хорошие девелоперские предложения и другие проекты, которые пока преждевременно выставлять на сайт»,— добавила соосновательница компании.

В дальнейшем речь на онлайн-конференции шла о возможностях заработка, которые кооператив «открывает перед каждым».

Как зарабатывать? Подключать к программам кооператива новых людей — своих родственников, друзей, коллег и так далее — короче говоря, рабочая схема сетевого маркетинга.

Активность в привлечении новых людей сулит не только комиссионные от их взносов, но и подарки от боссов. «Каждый может создать свою группу и зарабатывать 500 000, 1 000 000 рублей (российских. — Прим. Onliner). Это профессия, — убеждает Лариса. — Если оборот группы составит 5 000 000 рублей на протяжении трех месяцев, ты получаешь автомобиль в подарок. Наша Галя в 62 года получила в подарок BMW…»

В перерыве в коридоре пожилая женщина поделилась своими сомнениями:

— Я правильно понимаю, что это очередное «МММ»? Я сама из Гродно. Меня подруга уговорила приехать, она вложила $1700. А я вот послушала и не верю во все это.

Мое внимание перехватил мужчина, представившийся членом кооператива.

— Вы сомневаетесь, а перед вами человек, который уже живет в кооперативной квартире. И знаете, мне даже не придется собирать деньги на выплаты паевых взносов. У меня было $30 000, я вложил их в токены и заберу гораздо больше, — сказал без пяти минут миллионер и в своих мечтах скрылся за дверью кооператива.

Риски, о которых не говорят

Мне стало интересно, действительно ли существуют купленные кооперативом квартиры. Я попросил Татьяну подготовить правоустанавливающие документы и через несколько дней снова приехал в офис.

Что ж, с документами все в порядке. Есть свидетельства о госрегистрации, договоры купли-продажи, заключенные между предыдущими собственниками и кооперативом. Вероятно, квартиры покупаются для увеличения активов кооператива. Чем больше активов, тем быстрее растет стоимость токена.

Тем не менее осталась масса вопросов. Ответы даются, но проверить их правдивость порой не представляется возможным. За счет чего, кроме денег новых членов, существует кооператив? Чем обеспечена криптовалюта? Восемью квартирами в Минске? Девелоперской прибылью, которой пока, похоже, нет? Продажами кремов и супов, объемы прибыли по которым не раскрываются? Инвестирование в токен показалось мне сомнительным мероприятием. ICO зарекомендовало себя как крайне рискованный способ вложения средств, о чем предупреждал и Нацбанк. Никто не гарантирует доходность, слишком велики риски потери денег из-за мошенников, хакерских атак, отсутствия надлежащих гарантий по защите прав и законных интересов держателей токенов.

Адвокат: «Схема вызывает большие сомнения»

Оценить риски вхождения в кооператив по программе «Моя квартира» я попросил адвоката Сергея Зикрацкого, предоставив ему для изучения полученные образцы договоров.

— Предложенная схема «приобретения» недвижимости лично у меня вызывает большие сомнения, — говорит адвокат. — Если бы ко мне обратились за советом, вступать в кооператив в надежде получить квартиру или не вступать, мой совет был бы однозначным: не вступать. Документы, которые были представлены мне на изучение, не дают сколь-нибудь серьезных гарантий не только получения квартиры в собственность, но даже и возврата в полном объеме вложенных в кооператив средств.

Сначала проанализируем в целом законодательство о кооперативах и особенности документов кооператива «Инновационные технологии кооперации».

Когда вы перечисляете средства (и это касается не только данного конкретного кооператива, а любых договорных отношений), надо четко понимать, за что вы будете платить. Поэтому внимательно читаем документы и пытаемся разобраться, куда уйдут деньги членов кооператива.

Нам не предлагают заключить договор купли-продажи недвижимости. Нам предлагают заключить соглашение о присоединении к целевой программе «Моя квартира». Это соглашение четко определяет, что вносимые нами средства будут являться членскими и паевыми взносами в кооператив. При этом ни один из представленных нам на изучение документов не устанавливает обязанности кооператива по передаче жилья в собственность члена кооператива!

Сначала надо внести 35% от предполагаемой стоимости. После этого пайщик ставится на очередь (как регулируется постановка на очередь и распределение квартир в пределах очереди, не известно). В течение трех месяцев ему должно быть предоставлено право выбора квартиры. При этом понравившуюся квартиру члену кооператива в собственность не передают! Ему предлагают заключить договор пользования квартирой и продолжить уплачивать паевые взносы. О возможности передачи имущества в собственность сказано в пункте 5 соглашения о безвозмездном использовании. Но тут очень важны формулировки. В соглашении сказано, что оформление имущества в собственность возможно (!) после полной уплаты паевых взносов. Нигде в договоре не сказано об обязанности кооператива передать в собственность квартиру, на основании какого договора и в какие сроки.

Почему в договорах ничего не сказано об обязанности кооператива передать в собственность квартиру, становится понятно после изучения устава кооператива и положений действующего законодательства. Вопрос об отчуждении недвижимости является исключительной компетенцией общего собрания кооператива. То есть только после того, как член кооператива внесет всю стоимость квартиры, общее собрание кооператива будет решать, на основании какого договора передать эту квартиру члену кооператива. Очень сомневаюсь, что собрание кооператива решит подарить эту квартиру (каким образом принимаются решения на собрании кооператива, я расскажу чуть позже). Скорее всего, кооператив предложит члену кооператива купить квартиру. Может быть, со скидкой, но все-таки купить.

Согласно законодательству, в случае выхода из кооператива подлежат возврату только паевые взносы. Вступительные, членские взносы, иные платежи в пользу кооператива возврату не подлежат. А если внимательно почитать документы кооператива, окажется, что огромные суммы оформляются не как паевые взносы, а как иные платежи: вступительный взнос — 100 рублей, членский взнос за присоединение к программе покупки жилья — 5% от стоимости квартиры, членский управленческий взнос — разово 1000 рублей и еще 360 рублей ежегодно, членский взнос за пользование рассрочкой — 9% годовых от суммы рассрочки и так далее.

Получается, что, если вы захотите выйти из кооператива, вам должны вернуть не все внесенные суммы, а только паевой взнос (стоимость квартиры в рублях!). При этом устав устанавливает, что паевой взнос должен быть возвращен в течение 12 месяцев с момента выхода.

Ну а теперь пару слов об управлении кооперативом. Многие принципиальные вопросы управления кооперативом (например, об отчуждении недвижимого имущества) решаются общим собранием членов кооператива. Но устав кооператива ITC содержит норму о возможном создании кооперативных участков. В таком случае при вступлении в кооператив вам предложат одновременно присоединиться к кооперативному участку и согласиться с тем, что председатель этого кооперативного участка будет уполномоченным на собрании кооператива. Таким нехитрым способом устав кооператива устраняет обыкновенных членов кооператива от возможности хоть каким-то образом влиять на деятельность кооператива. Решения будут принимать не все члены кооператива, а уполномоченные, которые стали таковыми еще до того, как вы вступили в него.

В заключение отмечу, что в сухой теории создание кооператива для приобретения его членами жилья возможно. Но на практике это может эффективно работать только тогда, когда число членов кооператива очень мало и они полностью доверяют друг другу. В предложенной кооперативом ITC схеме очень много возможностей для злоупотребления, и эта схема не гарантирует защиту интересов членов кооператива.