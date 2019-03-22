Зеленский поддержал проведение референдумов о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз

Зеленский поддержал проведение референдумов о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз4
- 22.03.2019, 9:49
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Шоумен высказался по вопросам евроинтеграции и безопасности Украины.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает проведение референдумов о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.
В интервью западным СМИ Зеленский в то же время отметил, что поддерживает курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО, сообщает nv.ua.
"Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают - в тот или иной союз", - заявил Зеленский.
7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.
За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.
В ноябре 2018 года Конституционный суд Украины поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.