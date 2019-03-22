Зеленский поддержал проведение референдумов о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз 4 22.03.2019, 9:49

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Шоумен высказался по вопросам евроинтеграции и безопасности Украины.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает проведение референдумов о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.

В интервью западным СМИ Зеленский в то же время отметил, что поддерживает курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО, сообщает nv.ua.

"Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают - в тот или иной союз", - заявил Зеленский.

7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

В ноябре 2018 года Конституционный суд Украины поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.