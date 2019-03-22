Игорь Криушенко: Хотелось бы сыграть достойнее, и предпосылки были 2 22.03.2019, 9:53

Игорь Криушенко

Главный тренер футбольной сборной Беларуси прокомментировал игру с Голландией.

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко резюмировал в интервью pressball.by разгромное поражение от команды Голландии на старте квалификации чемпионата Европы-2020.

- Насколько гол уже на 50-й секунде сломал план на игру?

- Старались действовать, как и планировали. Но пропустили достаточно курьезный гол, поэтому немножко обидно. Но важный момент: все-таки старались, пытались, были подходы у нас. И в первом тайме, и во втором, когда команда соперника осталась вдесятером. Нас стало больше — жаль, что ничего из этого не выжали.

- Горбунов начинал игру от своих ворот через защитников. Насколько это сработало и остались ли этим довольны?

- Естественно, после такого поражения невозможно быть довольным. Понятно, что ошибки были во всех линиях. Ошибки были во многих начинаниях, которые старались делать. Не очень получилось, но по крайней мере пытались что-то делать. Это важно.

- Почему решили так действовать, и каким был план?

- Нужно было контролировать мяч, потому что тяжело обороняться и отбирать мяч на протяжении долгого времени. Поэтому хотелось, чтобы тоже был свой контроль. И выход [из обороны] был. Моментами получалось, моментами — не очень.

- 20 минут играли в большинстве, но даже в этом отрезке пропустили гол. Как вам эта двадцатиминутка?

- Здесь оттолкнусь от пропущенного гола. Нельзя, нельзя было так играть в обороне. Мы дали три раза пробить по нашим воротам: удар — подбор, удар, удар и… Попал своему в голову и забил. В этой ситуации нужно было помогать вратарю, а мы бросили сражаться, — сказал Криушенко в прямом эфире "Беларусь 5".

- 0:4 — дело только в разнице в классе, или что-то большее не сработало?

Уже говорил: хотелось бы сыграть достойнее. Предпосылки были. Но здесь, как в теннисе, бывают невынужденные ошибки. Сегодня мы допустили их очень много.