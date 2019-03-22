Путин на пути к Нурсултану 1 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

22.03.2019, 10:10

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Фото: ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ

Сможет ли казахстанский транзит власти стать примером для Кремля?

В Кремле обсуждался вариант транзита власти в России наподобие казахстанского, сообщил Bloomberg. Не исключен, по данным агентства, и сценарий объединения России и Беларуси для продления президентских полномочий Владимира Путина.

Сможет ли российский лидер пройти по следам Нурсултана Назарбаева, и если нет, то чего не хватает для этого в России - а чего, напротив, в избытке?

Отец нации - или мать?

Нурсултан Назарбаев покинул президентский пост и остался главой Совета безопасности страны. Это позволит ему сохранить в своих руках бразды правления: согласно внесенным ранее в Конституцию Казахстана изменениям, решения Совбеза обязательны для всех органов власти Казахстана. Таким образом, Елбасы (официальный титул Назарбаева, означающий "отец нации") продолжит контролировать страну. Кроме того, у него под контролем и правящая партия "Нур Отан". Оппозиции же в публичном пространстве в Казахстане нет и в помине, с ней давно покончили.

Сразу после появления первых новостей о решении Назарбаева российская и зарубежная пресса бросилась писать о том, что это мог бы быть пример для Владимира Путина, который, как считается, ищет способ, чтобы остаться у власти после 2024 года. Ведь Конституция России сейчас прямо запрещает ему избираться больше, чем на два срока подряд.

История с казахстанским примером, однако осложняется тем, что Назарбаев, передав президентский пост экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, тут же провернул другую рокировку и главой верхней палаты парламента поставил свою дочь Даригу. Естественно возникла версия, что нынешний глава государства - всего лишь транзитная фигура, а дело идет к учреждению династии. И тут несложно вспомнить, что ведь и у Владимира Путина сыновей нет - у него дочери, которых отец, безусловно, очень любит. Но настолько ли, чтобы попытаться передать им Россию по наследству?

Почему Назарбаеву удалось?

В Казахстане нет оппозиции, осторожная внешняя политика обеспечила казахстанскому правителю лояльность как России, так и Запада, ну и, разумеется, соседнего Китая. Кстати, и новый президент - сразу и китаист, и выпускник МГИМО.

Кроме того, Назарбаев сумел выстроить свои клан и передать ему все рычаги власти. Этот клан, если возникнет такое желание, скорее всего, позволит осуществить транзит власти к дочери. Она будет не одна, а под опекой, причем не только отца, а практически всего казахстанского правящего класса.

В этом смысле Казахстан вряд ли стоит называть в полном смысле слова электоральным авторитаризмом. Особенно теперь, когда реальный глава государства даже формально не будет избираться, а любые выборы давно превратились в аналог советских - "референдумного" типа. Все это готовилось в течение трех долгих десятилетий и теперь позволяет Назарбаеву провести транзит власти так, как ему заблагорассудится.

Почему Россия не Казахстан?

В России все сложнее. Все, наверное, помнят книгу экс-президента Украины Леонида Кучмы "Украина - не Россия". Все еще тогда смеялись - ну в чем же такая существенная разница? После 2014 года, вероятно, они это поняли.

Так вот и Россия - это не Казахстан. Самые непримиримые критики Владимира Путина, такие как покойный сенатор Джон Маккейн, называют Россию "бензоколонкой, управляемой мафией", то есть саму российскую власть считают "мафией", но никак не кланом.

Также Россия прочно занимает позиции электоральной автократии, и это прекрасно показали региональные выборы 2018 года, которые местами власть не сумела выиграть ни по-честному, ни при помощи фальсификаций.

Таким образом, казахстанская безальтернативная модель даже в нынешних условиях в России может попросту дать сбой. Не хватит мощной поддержки азиатского клана, засбоит выборная "вертикаль", наконец, даст о себе знать недостаточная монолитность правящего класса, который в условиях сохраняющегося посткрымского противостояния с Западом отнюдь не весь действительно заинтересован в сохранении нынешнего положения вещей.

Будущее для Путина

Соответственно, для России более вероятны иные варианты. Например, слияние с Беларусью, о котором напоминает Bloomberg. Другой вариант - превращение страны в парламентскую республику, а Путина, скажем, в премьера. Тут, правда, делу мешает его презрительное отношение к парламентаризму, но иногда можно и потерпеть. Есть, наконец, и третий путь - банальное изменение конституции, без всяких слияний и поглощений.

Это не говоря о самом юридически правильном: отказе от попыток удержать власть любым путем и проведении свободных демократических выборов в 2024 году с допущением на них несистемной оппозиции.

Разумеется, несходство российской и казахстанской моделей вовсе необязательно остановит Кремль. Бывают, в конце концов, и эмоциональные решения, вызванные, например, чадолюбием. Но все же Кремлю, делая выбор, лучше не забывать, что даже сегодняшняя Россия сложнее, чем центральноазиатская автократия - в ней по-прежнему, вопреки усилиям властей, слишком много свободы.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»