Почему премьера Румаса «задвинул» его первый зам? 2 22.03.2019, 10:20

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Фото: belgazeta.by

Белорусского премьера почти не видно и не слышно в публичном пространстве.

О премьер-министре Лукашенко за последний месяц высказался лишь однажды, пишет UDF.BY. Да и то косвенно и не по делу. Во время «Большого разговора» правитель Беларуси пересказал диалог с главой его администрации Натальей Кочановой:

«Ну сейчас, говорю, будешь танцевать». — «С кем я буду танцевать?» — «С Румасом будешь танцевать». Начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: «Чего с Румасом? (Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная, худенькая в отличие от многих наших женщин-чиновниц). Лучше с военным человеком, а Румас — с симпатичной девчонкой».

На этом – все. Больше о премьер-министре Лукашенко не вспоминал. За месяц Сергей Румас провел ряд не очень значительных встреч, съездил с рабочей поездкой в Витебскую область, провел несколько совещаний, которые слабо освещались в СМИ.

Александр Турчин на его фоне, можно сказать, выделялся. Напомним, он одновременно занимает три важные должности: первого вице-премьера, руководителя Аппарата Совета министров и председателя Совета по развитию предпринимательства.

За последний месяц заместитель Румаса высказался по таким глобальным вопросам как судьба неэффективных госпредприятий и взаимодействие власти с бизнес-сообществом, а также дал эксклюзивное интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

При этом выглядит так, что Турчин находится в постоянном контакте с Лукашенко. 19 марта он был у него на совещании по ценовой политике и инвестициях в сфере телекоммуникаций, а 21 марта пришел к руководителю страны вместе с владельцем компании «Штадлер Рейл Групп».

Во время «Большого разговора» Лукашенко довольно тепло отозвался о первом вице-премьере:

«Александр Турчин — вечный экономист. Именно он у меня, а не силовики отвечал за внесение предложений по IT-сфере».

«Или Румас думает серьезную думу, или…»

Чем вызвано такое разное восприятие активности премьера и его зама? Экономист Лев Марголин сказал UDF.BY:

«Или Румас думает серьезную думу и готовит судьбоносные решения для нас с вами. Или он потерял всякую надежду, что в это стране

можно сделать что-то серьезное. Вместе с тем нельзя исключать, что человек мог просто заболеть, что выбило его из рабочего ритма».

Лев Марголин отметил, что юридически Турчин не может играть большую роль в стране, чем Румас.

«С другой стороны если у премьер-министра опускаются руки, а его первый зам чувствует себя как рыба в воде, а также ощущает благосклонность Лукашенко, то он может начать играть большую роль. Но думаю, что такая ситуация вечно продолжаться не будет», – сказал экономист.

Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец в комментарии UDF.BY напомнил:

«Заўсёды ў Беларусі пасада прэм’ер-міністра была больш тэхнічнай, палітычныя і стратэгічныя рашэнні прымаюцца ў Адміністрацыі прэзідэнта. Таму слабой прысутнасці прем’ера ў медыяпрасторы здзіўляцца не прыходзіцца. Калі спытаць у Румаса, ці лічыць ён сябе палітыкам, то прэм’ер хутчэй за ўсё адкажа, што не. Хаця ў любой іншай краіне роля кіраўніка ўрада палітычная».

Алесь Логвинец также добавил: «Магчыма ўрад разумее, што можа стаць чарговай ахвяраю жадання Лукашэнкі паказаць хто ў хаце гаспадар. Таму яго кіраўнік паводзіць сябе асцярожна».