СМИ: Тимошенко неоднократно встречалась с Аваковым перед выборами 22.03.2019, 10:30

Юлия Тимошенко

Журналисты провели расследование.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко неоднократно посещала Министерство внутренних дел Украины и встречалась с главой МВД Арсеном Аваковым перед выборами, говорится в расследовании "Схем".

В частности, по данным журналистов, 16 марта - в день акции, организованной Национальным корпусом и Национальным дружинами - Mercedes и автомобиль сопровождения Тимошенко, заехали на территорию МВД без всякой проверки. В то время как других при въезде проверяли с собаками.

Тимошенко находилась в здании МВД около часа. Журналисты заметили, как машины лидера Батькивщины в таком же составе выехали с территории ведомства. На переднем сиденье съемочная группа заметила саму Юлию Тимошенко.

По информации источников журналистов, министр и лидер Батькивщины встречались также 23 декабря прошлого года в Фортеце - комплексе специальных объектов, где живет Аваков, как ранее установили Схемы.

Еще одна встреча была в начале этого года, 28 января, в здании МВД.

В комментарии журналистам, она объяснила, что эти встречи "посвящены только честным выборам".

На уточнение, как ее частные разговоры с Аваковым помогут честным выборам, Тимошенко ответила: "Я подала два заявления на имя Арсена Авакова о совершении преступления. И каждый раз я общалась на эту тему, чтобы передать эти заявления, передать доказательства".

В то же время публично заявления о преступлении лидер Батькивщины передавала в МВД в феврале, напоминают журналисты.

Сам Аваков сказал журналистам, что как министр он "общается почти со всеми кандидатами".

"Юлия Тимошенко как кандидат в президенты в последние месяцы неоднократно посещала МВД. Она подавала заявления о нарушениях, давала показания по делам, принимала участие в следственных действиях, обращалась о предоставлении личной охраны и тому подобное. В том числе она встречалась с министром внутренних дел", - отметил глава МВД.