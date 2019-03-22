В Казахстане нарастают протесты из-за переименования столицы 20 22.03.2019, 10:57

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Фото: Reuters

Сегодня акции прошли в Астане и Алматы.

Репортерам Азаттыка в Алматы и Астане, освещающим проходящие на фоне празднования Наурыза задержания людей, чинили препятствия молодые люди, требовавшие не показывать «негатив».

Свыше десятка человек задержаны 22 марта в Астане. Сотрудники спецподразделения полиции заталкивали задержанных в служебные автобусы, припаркованные вдоль улицы рядом с торговым домом «Шапагат», сообщает «Радио Азаттык».

Находящимся на месте журналистам Азаттыка препятствовали в освещении событий: молодые люди закрывали объектив видеокамеры, дергали оператора и репортера. Полицейские проигнорировали просьбы журналистов остановить воспрепятствование выполнению профессиональных обязанностей.

«Никакого негатива! Наурыз!» - кричали несколько человек, мешая вести видеосъемку.

Журналисты Азаттыка стали очевидцами задержания репортера «Настоящего Времени» в столице Светланы Глушковой. Полицейский объяснил задержание тем, что на Светлану Глушкову поступило заявление от некой женщины.

Видеооператору, приблизившемуся к автобусу, где находились задержанные, закрыли объектив листом бумаги. На вопрос репортера, зачем молодой человек чинит препятствия журналистам, он ответил: «Акимат дал задание. Это работа».

Молодой человек, препятствующий работе оператора Азаттыка Тимура Айтмуханбета. Астана, 22 марта 2019 года.

Находящийся на месте событий депутат парламента Бакытбек Смагул призвал журналиста Азаттыка освещать празднование официального Наурыза. Смагул, обратившись к репортеру на «ты», сказал, что журналисту Оркену Жоямергену не следует «становиться инструментом в чужих руках», не объяснив при этом, что он имеет в виду, и оставив без ответа довод репортера о том, что освещение тех или иных событий - внутреннее дело редакции.

Место, где проходили задержания, - площадь у торгового дома «Шапагат» - накануне как точку начала шествия в Астане назвал живущий за рубежом критик Астаны Мухтар Аблязов (основатель запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана»), который призвал своих сторонников выйти на акцию 22 марта.

В Алматы «точкой сбора» Аблязов назвал пешеходную улицу Панфилова, где власти города проводят массовые гулянья. Журналисты Азаттыка в Алматы тоже столкнулись с проблемами - несколько неизвестных мешали вести съемку, набрасывались на видеокамеру, толкали оператора. Такие же сложности довелось испытать коллегам из редакции «Настоящего Времени». Находившиеся рядом сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию.

Неизвестный мужчина мешает оператору Азаттыка Ринату Фазылбаеву вести съемку. Алматы, 22 марта 2019 года.

До полудня 22 марта на пересечении улицы Панфилова и Гоголя полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения, задержали более десятка человек.

Задержания в Алматы. 22 марта 2019 года.

До задержания люди выражали недовольство проводимой властями Казахстана политикой, говорили о несогласии с инициативой переименовать Астану в город Нур-Султан.

Задержания в Алматы. 22 марта 2019 года.

Инициативу переименования столицы выдвинул вступивший 20 марта в должность президента Касым-Жомарт Токаев, который предложил увековечить имя своего предшественника, 78-летнего Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего страну почти три десятилетия.

Токаев сразу же после принесения присяги в парламенте высказался за то, чтобы главные улицы областных центров носили имя первого президента. Касым-Жомарт Токаев стал вторым президентом Казахстана после того, как Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного прекращения полномочий президента главой государства «до окончания выборного срока» становится спикер сената. 65-летний Касым-Жомарт Токаев председательствовал в сенате с 2013 года. В то же день, когда он официально вступил в должность президента, верхнюю палату парламента возглавила Дарига Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана.

Полиция задерживает мужчину в Алматы. 22 марта 2019 года.

Нурсултан Назарбаев, несмотря на сложение полномочий, сохранил мощное влияние на государственный аппарат. Он остаётся пожизненным председателем Совета безопасности – конституционного органа, обладающего значительной властью. Назарбаев является также членом Конституционного совета и лидером партии «Нур Отан», доминирующей на политическом поле страны. Согласно действующему законодательству, первый президент, за которым закреплен статус «лидера нации», обладает пожизненной неприкосновенностью, не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу и досмотру.