Почему Россельхознадзор закрывает белорусскую границу 7 22.03.2019, 11:01

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Последней каплей стали «парагвайские» яблоки из Беларуси.

«Санкционная» продукция по-прежнему продолжает поступать в Россию в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов, оформленных ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», сообщила пресс-служба Россельхознадзора, пишет «Экономическая газета».

В связи с многочисленными случаями ее обнаружения и тем, что белорусская сторона не принимает действенных мер по пресечению таких поставок, Россельхознадзор решил не просто выявлять подобную продукцию и возвращать нашей стране или уничтожать, а полностью запретить ввоз любой подкарантинной продукции из третьих стран с территории Беларуси через белорусско-российскую границу.

Похоже, что последней каплей, переполнившей чашу терпения российского надзорного органа, стали поставки товарных партий «парагвайских» яблок, которые начались с декабря прошлого года. Они, согласно представленным перевозчиками документам, были произведены в Парагвае и в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов перевозились в Россию. Как сообщается на сайте Россельхознадзора, оперативно выяснить истинное происхождение данной продукции не удалось, поскольку парагвайская сторона по техническим причинам не отвечала на его запросы.

Однако 19 марта переговоры представителей Россельхознадзора и Национальной службы качества и безопасности растений и семян Парагвая все же состоялись. В их ходе парагвайская сторона заявила, что в стране отсутствует промышленное производство яблок, и отметила, что они никогда не поставляли плодовоовощную продукцию ни в Евросоюз, ни в Россию.

Поэтому Россельхознадзор уведомил белорусскую сторону, что с 20 марта т.г. перемещение подкарантинной продукции из Парагвая в Россию будет возможно исключительно через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы ЕАЭС, т.е. через Беларусь ее ввоз теперь запрещен. Более того, если не будет найдено приемлемое решение вопроса с прекращением поставок «санкционной» продукции из третьих стран из Беларуси, данная мера будет распространена на все поставки подкарантинной продукции из третьих стран в Россию.