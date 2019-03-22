Похищенного в Беларуси Павла Гриба приговорили к шести годам колонии 3 22.03.2019, 11:23

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Павел Гриб

Фото: novayagazeta.ru

Украинский политзаключенный объявил голодовку в зале суда.

В России Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, сообщает nv.ua.

«Признать Павла Гриба виновным в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал судья.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

Как сообщалось ранее, на судебных прениях по делу украинского политзаключенного Павла Гриба прокуроры просили для украинца шесть лет заключения.

Ранее отец политзаключенного Игорь Гриб, сообщил, что у Павла Гриба, которого незаконно удерживают в России, вероятно обнаружили симптомы болезни Альцгеймера.

21 декабря 2018 суд отказался отпустить политзаключенного Гриба из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья. Наблюдательная комиссия в РФ назвала условия СИЗО «пригодными для содержания политзаключенного».

На суде свидетельница обвинения дала показания в пользу украинского политзаключенного Гриба, частично отказавшись от своих предыдущих слов. Двое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба не смогли объяснить различия в своих показаниях на стадии следствия и во время судебного заседания.

Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке «Громадского», которая находится в зале суда.

«В связи с тем, что не допустили врачей, Денисову и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку», — сказал Павел.