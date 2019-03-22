Видеофакт: Американский бизон исполнил «танец счастья» в честь весны 6 22.03.2019, 11:34

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Видео быстро стало хитом сети.

Американский бизон из Северной Каролины приветствовал первый день весны счастливым танцем.

Видео забавного происшествия опубликовал местный зоопарк в Facebook.

На записи видно, как 350-килограммовое животное скачет галопом и совершает прыжки по загону, а потом катается по первой траве.

Сотрудники зоосада уточнили, что бизон является самкой по имени Калф. Она живет вместе с тремя своими «подругами»: Люси, Либби и Нохорн (Nohorn в переводе означает «Нет рога»).

Всем животным от 10 до 20 лет.

Видео было опубликовано в среду, 20 марта, и к настоящему моменту набрало 225 тысяч просмотров.