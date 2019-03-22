Налоговые утопии 4 Кирилл Живолович, «Белгазета»

22.03.2019, 11:44

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Белорусская экономика полна парадоксами.

С присущим пафосом и сдержанным оптимизмом на прошлой неделе были озвучены вполне рядовые сведения: в Минске обновился список крупнейших налогоплательщиков. Хотя тенденция в этих изменениях просматривается однозначная, не требующая бурной радости, - зарабатывают в столице в основном те, кто пользу городу и миру приносит только в виде налогов, распространяя при этом лишь пагубные пристрастия.

«Топ-10 главных налогоплательщиков столицы», «В десятке крупнейших налогоплательщиков Минска изменения», «Сформирован список главных налогоплательщиков»… Такого рода заголовки мелькают регулярно, в основном на страницах и сайтах СМИ, которые могли бы формулировать подобные сообщения и более откровенно. Например, так: список основных кормильцев армии бюджетников, чиновников и прикорытных служителей обновился. Или так: теперь главными спонсорами госпропаганды в столице будут вот такие компании. Или совсем просто: надои в Минске составили ого-го, а коровы с самым большим выменем у нас нынче такие-то.

Но так было бы слишком просто, а в агентстве «Минск-Новости» решаются серьезные задачи, потому и стилистика выдержана в строгих тонах стабильности и процветания: «За январь - февраль нынешнего года в консолидированный бюджет столицы поступило свыше 1,9 млрд. рублей. Существенная доля в этом объеме - вклад 10 крупнейших налогоплательщиков».

Надо бы сразу по секрету рассказать составителям подобных новостей: 10 крупнейших налогоплательщиков имеются не только в Минске, но даже в столицах беднейших стран мира - в Уганде, Гамбии и Буркина-Фасо. Это способно нанести недетскую травму разным людям, но правда в том, что список из 10 крупнейших налогоплательщиков можно составить даже в местах, где есть только 10 налогоплательщиков.

Высокая степень восторга читается и в самом перечне налогоплательщиков, который агентству любезно предоставили в инспекции МНС по городу Минску: «По итогам работы за первые два месяца 2019 года в топ-10 вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», РУП «Минскэнерго», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл групп», унитарное предприятие «Велком», ООО «Евроторг», ИООО «Лукойл Белоруссия».

По поводу газа, нефти, а также размеров и масштабов «Газпрома», «Лукойла» и еще нескольких компаний из этого ТОПа за разъяснениями и оценками лучше обратиться к российскому послу Бабичу, который, по мнению белорусского МИД, является неплохим «счетоводом и подающим надежды бухгалтером». А вот на пару-тройку иных налогоплательщиков из числа крупнейших в столице можно обратить внимание и без участия грамотных счетоводов.

«Табак-инвест», «Минский завод виноградных вин» и «Минск Кристалл» - такая тройка в числе крупнейших налогоплательщиков города без дополнительных разъяснений способна охарактеризовать предпочтения горожан и гостей столицы, которыми столь откровенно гордятся в государственных органах. Зарабатывать на пристрастиях к табаку и алкоголю - это ведь то же самое, что приторговывать героином или кокаином.

Наркотиками, т.е. веществами приводящими в оцепенение, на самом деле являются все перечисленные в предыдущем предложении субстанции. Разница лишь в том, что в случаях с героином и кокаином государство ограничилось правами на запрет и карательные меры, а в распространении этанола и никотина среди граждан прибрало к рукам еще и оборот этих наркотических средств вместе с жестким контролем за реализацией. При этом любой адекватный специалист укажет, что разница между гексеналом, фторотаном, этанолом и никотином лишь в способах воздействия на организм и сроках между началом потребления и моментом смерти.

С учетом различных факторов опасности (физический вред, риск развития зависимости, социальная угроза) в первой десятке самых опасных наркотиков алкоголь и табак соседствуют с барбитуратами и амфетаминами. К потерям чувствительности и параличу органов с одинаковым успехом ведут синтетические препараты и натуральные смеси, шприцы с героином и чекушки с водкой. Человеческий мозг засыхает одинаково быстро от продукции колумбийских картелей, частных афганских сельхозпредприятий и белорусских лидеров среди налогоплательщиков столицы. Так что специалистам в области составления бравурных ТОПов не помешало бы ознакомиться и с ТОП-10 самых опасных наркотиков.

Современный мир полон парадоксов из разряда таких, что вызывают щенячий восторг и неописуемую радость при рассмотрении без внимания. В Минске среди градообразующих предприятий - производители продукции, которая убивает. Вот в Лондоне, например, самым богатым жителем является россиянин. Все относительно. Но по законам бытия последствия у всех таких констатаций есть всегда. Будут они и в Лондоне, и в горах, и в Минске. И тем, кто сегодня гордится и восторгается налогоплательщиками в лице торговцев злом, еще самим предстоит закашляться в пьяных конвульсиях.

Кирилл Живолович, «Белгазета»