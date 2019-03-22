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Гриценко анонсировал жесткий закон о коррупции

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  • 22.03.2019, 11:52
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Анатолий Гриценко

Политик намерен инициировать его в случае победы на выборах.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко выступил за введение закона о наказании за коррупцию, который касался бы даже первых лиц государства, сообщает obozrevatel.com.

Об этом политик заявил в эфире "Право на владу", подчеркнув, что президент страны также должен нести ответственность в случае доказательств против него.

"Если вы взяли взятку, тогда на этом ваша жизнь на государственной службе, а возможно и на свободе, закончилась. Это касается всех. Начиная с меня. Я внесу законопроект об отстранении и меня от поста. Чтобы и мне, и следующим всем президентам неповадно было нарушать закон", — сказал Гриценко.

Ранее сообщалось, что Гриценко в случае победы на выборах готов отстранять народных депутатов, которые не будут поддерживать полезные для развития страны законопроекты.


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