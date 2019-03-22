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Джон Болтон: Сокрушительные санкции против Мадуро еще впереди

  • 22.03.2019, 12:11
Джон Болтон

Советник Трампа предупредил узурпатора и его сторонников.

Венесуэлу ждут самые жесткие санкции США, если режим Николаса Мадуро будет продолжать узурпацию власти.

Это отметил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.

"Как четко заявлял президент Трамп, самые жесткие санкции еще впереди. Пока узурпация власти со стороны Мадуро не кончится, его самого и его приспешников будут финансово душить. Потом будет поздно", - подчеркнул он.

В течение последних месяцев Соединенные Штаты ввели несколько волн санкций как против высокопоставленных чиновников режима Николаса Мадуро, так и против государственных организаций, таких как нефтяная компания Венесуэлы PDVSA. Министерство финансов США внесло в список санкций российско-венесуэльский банк Еврофинанс Моснарбанк.

При этом сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запрета для Visa, Mastercard, а также других финансовых компаний проводить транзакции в Венесуэле.

Как известно, Вашингтон усилил давление на режим Мадуро после того, как администрация США и правительства других стран мира признали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.


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