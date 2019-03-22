Джон Болтон: Сокрушительные санкции против Мадуро еще впереди 22.03.2019, 12:11

Джон Болтон

Советник Трампа предупредил узурпатора и его сторонников.

Венесуэлу ждут самые жесткие санкции США, если режим Николаса Мадуро будет продолжать узурпацию власти.

Это отметил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.

"Как четко заявлял президент Трамп, самые жесткие санкции еще впереди. Пока узурпация власти со стороны Мадуро не кончится, его самого и его приспешников будут финансово душить. Потом будет поздно", - подчеркнул он.

As President Trump clearly stated, the toughest sanctions are yet to come. Unless Maduro’s usurpation ends, he and his cronies will be strangled financially. The window is closing. https://t.co/rhH4SoTTWk — John Bolton (@AmbJohnBolton) 21 марта 2019 г.

В течение последних месяцев Соединенные Штаты ввели несколько волн санкций как против высокопоставленных чиновников режима Николаса Мадуро, так и против государственных организаций, таких как нефтяная компания Венесуэлы PDVSA. Министерство финансов США внесло в список санкций российско-венесуэльский банк Еврофинанс Моснарбанк.

При этом сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запрета для Visa, Mastercard, а также других финансовых компаний проводить транзакции в Венесуэле.

Как известно, Вашингтон усилил давление на режим Мадуро после того, как администрация США и правительства других стран мира признали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.