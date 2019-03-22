Британец сорвал крупнейший джекпот в $94 миллиона 1 22.03.2019, 13:05

Фото: Press Association

Рабочий фабрики не поверил своему счастью, и чтобы отпраздновать заказал себе куриных крылышек и пиццу.

В Британии был разыгран самый крупный джекпот 94 млн долларов. Его обладателем стал 58-летний Эд Гудчайл из Херефорда. Об этом сообщает Daily Mail.

После оглашения результатов лотереи мужчина не поверил своим глазам. Чтобы отпраздновать выигрыш он заказа пиццу на дом.

Позже обладатель миллионов позволил себе проявить эмоции и выпил шампанского прямо из бутылки.

Мужчина не отрицает, что большие деньги его изменят. Он собирается купить большой дом и путешествовать по миру.

А вот строить отношения он не собирается. Гудчайл дважды был женат, но и после крупного выигрыша его бывшие супруги не проявляют желания вернуться к мужчине.