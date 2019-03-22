«Компенсацию жду уже шесть лет» 1 22.03.2019, 12:47

Как белорусы получают компенсацию за погибших на работе родственников.

Белорусы стали чаще погибать из-за полученных на рабочем месте травм. Так, в 2017 году из-за несчастных случаев на производстве погибло 115 человек, в 2018-м — 144, а за два месяца нынешнего года — уже 38 человек. Родственникам погибших по закону положена компенсация, но получать ее удается не всем и не полностью. К примеру, Софья Задруцкая потеряла супруга в январе 2015 года, и ей должны выплатить больше 62 тысяч рублей, но пока она получила меньше трети этой суммы. Муж Веры Пищенко погиб в июле 2013-го, но женщина до сих пор не получила компенсацию. «В очередной раз вздохнула и махнула рукой. Уже устала звонить и постоянно узнавать — закон как бы есть, но он не действует», — говорит женщина.

Сайт tut.by поговорил с людьми, которые пытаются получить выплаты за родных, умерших на работе.

Статистика Белстата не включает людей, которые работали в микроорганизациях. Из-за этого цифры меньше, чем данные департамента госинспекции труда Минтруда. По информации департамента, в 2017 году из-за несчастного случая на производстве погибло 115 человек, в 2018 году — 144 человека. За январь-февраль 2019-го погибло 38 человек. В статистике учитываются несчастные случаи, которые были признаны производственными. К примеру, за первое полугодие 2018-го на работе умерло 286 человек, из которых 181 по состоянию здоровья.

«Каждый раз мне обещают отдать долг»

Софья Задруцкая потеряла супруга в январе 2015 года. Ее муж Владимир Задруцкий работал трактористом на сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района и погиб в результате несчастного случая — мужчину зажало трактором.

Позже оказалось, что трактор не прошел гостехосмотр, а с работником не провели инструктаж по охране труда. «Трактор был неисправен. Вины мужа там не было, это позже подтвердила проверка», — объясняет Софья. Почти сразу она узнала, что семье погибшего на производстве положена единовременная матпомощь.

«Обратилась к руководству предприятия, но там сказали, что денег нет», — говорит женщина.

Чтобы добиться выплат, пришлось обратиться в Борисовский райисполком.

— Я написала заявление о помощи председателю, съездила на прием к Тамаре Красовской, «депутату палаты представителей». Мне предложили составить график выплат на шесть месяцев, всю сумму должны были выплатить в декабре 2015 года. Однако выплату сделали один раз, получила 20 миллионов рублей старыми.

После этого женщина обратилась в Минскую областную организацию профсоюза работников агропромышленного комплекса. «Мне дали юриста на суд. Он приехал, составил по-новому иск, высчитал проценты и моральный ущерб», — вспоминает Софья.

Разбирательство длилось полгода, после чего предприятие обязали выплатить семье погибшего единовременную матпомощь чуть больше 59 900 рублей и компенсацию морального вреда — 3000 рублей на жену и двух детей. Однако полностью деньги женщина так и не получила.

Статистика Белстата

— После суда судебные исполнители ежемесячно выплачивали мне небольшие суммы — на старые деньги это могло быть от 300 до 500 рублей. Через год колхоз объявили банкротом и его взяла на ликвидацию минская организация. Летом 2018 года там продали элеватор и мне вернули 5 тысяч рублей. С тех пор я больше ничего не получала — время от времени связываюсь с ними, и каждый раз мне обещают отдать долг.

Семье должны выплатить еще более 52 тысяч белорусских рублей. Большую часть из них составляет материальная помощь — 44 тысячи. Остальная сумма касается морального ущерба и судебных расходов. Пока Софья живет на свою зарплату в 350 рублей.

— Мне 52 года, до пенсии еще далеко. У нас в деревне территориальный центр открыл отделение круглосуточного проживания, там живут старенькие люди, за которыми некому смотреть. У них высчитывают 85 процентов от пенсии, 15% остается на их нужды. Я там младшая медсестра.

Какие суммы выплачивают родственникам погибших на производстве? В 2014 году вдова погибшего работника ОАО «Гомельстекло» добилась в суде компенсации в 1 млрд 140 млн рублей (140000 деноминированных рублей). В этом году семья погибшего на «Белшине» водителя отсудила у предприятия около 70 тысяч рублей компенсации. В Гродненской области был случай, когда мать погибшего на работе лаборанта спустя более чем 10 лет после трагедии получила выплаты в 140 миллионов рублей (14 000 деноминированных рублей).

«Помощь я еще не получила, организация обещает выплатить ее в течение года»

Муж Валентины С. погиб в июле 2017 года. Он работал оператором зерносушильного комплекса и в день гибели перевозил запчасти на личном автомобиле коллеги. Мужчина наехал на фаркоп (прицепное устройство) движущейся машины и не удержался при повороте — упал, получил черепно-мозговую травму и через три дня умер в местной больнице.

«Мое мнение: если бы соблюдались все правила со стороны предприятия и работникам предоставили транспорт, возможно, мужу не пришлось бы залезать на машину и не было бы этого происшествия», — считает вдова.

На предприятии провели расследование и постановили, что это непроизводственный несчастный случай, так как мужчина не занимался в этот момент своими трудовыми обязанностями и не выполнял какую-либо работу по заданию руководства. При этом в разбирательстве участвовал представитель профсоюзов, у которого было другое мнение — случай должен квалифицироваться как производственный.

Чтобы опровергнуть решение предприятия, Валентина обратилась в Гомельскую областную организацию профсоюза работников агропромышленного комплекса. В декабре 2017 года она отнесла заявление в суд. «Уже в начале января начались судебные заседания, которые тянулись до лета», — вспоминает вдова.

Валентина рассказывает, что сбор документов занял немного времени, но с самой организацией было «очень трудно». Деньги, которые пришлось потратить на проезд до Гомеля, никто не компенсировал.

По статистике, в первом полугодии прошлого года белорусы погибали на работе чаще всего из-за воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей. Это каждый четвертый из числа смертельно травмированных.

Прошло несколько разбирательств, после чего гомельский областной суд решил, что во время несчастного случая мужчина выполнял работу в интересах нанимателя. Также выяснили, что погибший травмировался в рабочее время и на рабочем месте, служебный автомобиль в этот момент находился не на территории предприятия, а задание о перевозке запчастей дал главный энергетик.

Суд в конце мая 2018 года постановил, чтобы предприятие выплатило женщине пять годовых заработков погибшего мужа.

— Все тянется очень долго. Например, я думала, что организация получала из суда такие же документы, как и я (имеются в виду определения из гомельского суда. — Прим. TUT.BY). Но выяснилось, что мне пришлось самой к ней обращаться, делать копии документов и отсылать их. Получилось все только в сентябре. Сейчас указана вина мужа — 50%, и вина организации тоже 50%. Помощь я еще не получила, организация обещает выплатить ее в течение 12 месяцев, то есть до февраля следующего года.

«Ждала шесть лет, можно еще подождать»

Несчастный случай с супругом Веры Пищенко произошел в июле 2013 года. Мужчина работал в агрокомплексе «Огневское» электрогазосварщиком, он погиб в результате несчастного случая — отравился ядовитым газом при чистке канализационного коллектора. Вера до сих пор не получила всю положенную компенсацию.

После расследования случай признали производственным, поэтому семья получила соответствующую выплату в 2014 году — 2300 деноминированных рублей. Однако она вышла неполной: предприятие не отдало единовременную компенсацию в 10 годовых заработков погибшего, ссылаясь на то, что такая норма не включена в коллективный договор предприятия. На тот момент это была сумма в 39 300 деноминированных рублей.

Предприятие выслало женщине просьбу об отсрочке платежа. До сентября 2017 года долг оставался непогашенным, поэтому женщина обратилась за помощью в Могилевский обком профсоюза работников АПК, а затем подала в суд.

— Сделала это, когда потеряла всякую надежду получить деньги. До этого я предлагала из-за трудного материального положения выплачивать мне долг как зарплату. Думаю, что это было реально для предприятия. Но потом мне один умный человек сказал, что без решения суда скорее всего ничего не будет, — вспоминает женщина.

Суд постановил взыскать с предприятия в пользу Веры и ее сына по 18 529 рублей, а также сто рублей за юридические расходы.

— Я была уверена, что они начнут платить. Но потом ко мне приехал антикризисный директор, сказал, что предприятие банкрот и платить нечем, но можно подписать договор уступки. Мне сказали, что свинокомплекс «Светлый» должен деньги «Огневскому», поэтому это предприятие может забрать мой долг, — рассказывает вдова.

Вера вспоминает, что посоветовалась тогда с правовым инспектором и тот предложил ей согласиться. Свинокомплекс принял долг, и его представители должны были сообщить о сроках платежей.

— Меня уверяли, что это дело четырех месяцев и деньги будут получены. На свинокомплексе сказали, что долг приняли, но единовременно такую сумму не могут отдать и вышлют даты, как будут расплачиваться. Ждала шесть лет, можно еще подождать. Я в очередной раз вздохнула и махнула рукой. Уже устала звонить и постоянно узнавать — закон как бы есть, но он не действует.

Адвокат: «Часто становится «делом чести» не выплатить деньги условному Иванову»

Легко ли удастся получить компенсацию, зависит от честности предприятия, где произошел несчастный случай, отмечает адвокат и член Минской областной коллегии адвокатов Елена Кагарлицкая.

Специалист советует сразу же обращаться в суд, если организация отказывается признавать травму производственной и выплачивать компенсацию. Но эксперт добавляет, что даже решение суда в пользу пострадавшего не дает гарантии, что ему быстро выплатят компенсацию.

По словам адвоката, отсрочка платежа на неопределенный срок — «это обычная ситуация, когда дело касается любых взысканий денежных средств с юридических лиц».

— Для частных предприятий, к сожалению, часто становится «делом чести» не выплатить деньги условному Иванову, потому что он пошел в суд и выиграл дело. Часто организация выплачивает долг налоговой, а на остальное у нее не остается денег. В отношении огромного количества предприятий ведутся исполнительные производства, они имеют колоссальные задолженности, но при этом не признаны банкротами.

Выходит так, что люди имеют на руках решение о принудительных выплатах, а фактически эти деньги получить не могут. «В этом случае следует вести себя активно в рамках исполнительного производства и сотрудничать с судебным исполнителем для скорейшего взыскания сумм с должника», — советует адвокат.

Эксперт уточняет, что травма считается производственной, если работник при этом занимался своими трудовыми обязанностями или выполнял задание по указанию нанимателя. При этом человек не обязательно должен находиться на рабочем месте.

Как добиться компенсации и какие выплаты положены?

В случае смерти работника на предприятии должны провести расследование несчастного случая (фиксирование места происшествия, опроса потерпевшего и свидетелей несчастного случая).

В Беларуси с 20 апреля прошлого года расширили список тех, кто может принимать участие в расследовании несчастного случая или профессионального заболевания, если потерпевший работник погиб. В нем могут участвовать также супруг (супруга) погибшего работника.

В течение 5 рабочих дней (этот срок могут продлевать, если требуется время на ответы от компетентных органов) специально созданная комиссия работодателя должна провести расследование несчастного случая и принять решение, считается ли он производственным. Один экземпляр акта в течение двух дней после расследования передают представляющему интересы погибшего.

Если человек погибает, его родственники получают 12 среднемесячных заработков погибшего. При этом дополнительно генсоглашением правительства, профсоюзом и союзом нанимателей до 2021 года предусмотрено, что семье погибшего по вине нанимателя на производстве работника организации должны выплачивать 10 годовых заработков погибшего.

Если решение комиссии не устраивает родственников или других представителей погибшего, то они могут обращаться в суд.