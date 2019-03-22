Польская говядина признана самой безопасной в мире 22.03.2019, 12:55

Проверки по всей стране показали высокое качество мясной продукции.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян Кшиштоф Ардановский заверил, что польский сектор говяжьего мяса является самым безопасным в мире, сообщает «Радио Польша».

Проверки, проведенные на скотобойнях, не подтвердили случаев нелегального убоя.

По словам министра Ардановского, инспекторы выявили только ошибки административного характера, например, при заполнении дневника анализов перед и после убоев. Глава аграрного ведомства также отметил, что говядина была проверена на предмет содержания в ней сальмонеллы и листерии.

«Это болезни, которыми говядина бывает редко заражена, но чехи утверждают, что они нашли их в польском мясе. Мы проверили 407 партий говядины, и нигде бактерий не обнаружили», – сказал Кшиштоф Ардановский.

Министр сельского хозяйства сказал, что производство польской говядины развивается и что этот сектор должен стать самым «привлекательным в мире». Он обратил внимание, что Польша экспортирует много мяса, поэтому в стране уже вводится специальная, самая современная в мире системы маркировки мяса.