Мэй об отсрочке Brexit: Настало время принимать решение 2 22.03.2019, 13:28

ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: AP

Премьер Британии призвала парламент двигаться дальше.

Переговоры лидеров Европейского союза на саммите в Брюсселе 21 марта по отсрочке Brexit затянулись до глубокой ночи. Об этом пишет The Guardian (перевод – gordonua.com).

После того как лидеры ЕС согласились на краткосрочный перенос Brexit до 22 мая, при условии, что британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение о выходе, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что теперь законодатели в британском парламенте знают, что делать дальше.

Мэй подчеркнула, что у британских парламентариев свои взгляды на Brexit, которые она уважает, однако сейчас "настало время принимать решение".

"И я приложу все усилия для заключения соглашения и для того, чтобы наша страна шла вперед", – добавила она.

Издание пишет, что некоторые депутаты британского парламента жаловались на угрозы в свой адрес из-за позиции по вопросу выхода Великобритании из ЕС. На просьбу журналистов прокомментировать эту ситуацию Мэй повторила, что на Brexit люди смотрят по-разному.

23 июня 2016 года прошел референдум о выходе Великобритании из ЕС. 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС. Выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 2.00 по Минску).

Мэй исключала вероятность проведения второго референдума по Brexit.

22 ноября 2018 года ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях.

25 ноября лидеры ЕС поддержали соглашение о Brexit. Документ должны были одобрить парламент Великобритании, Европарламент и парламенты всех государств – членов ЕС.

15 января 2019 года депутаты британского парламента не поддержали соглашение правительства о выходе из ЕС. 12 марта парламент повторно отклонил соглашение.

13 марта Палата общин проголосовала против выхода из ЕС без соглашения, по схеме no deal, когда стороны просто расстаются и будут решать все спорные вопросы по мере их возникновения.

14 марта Палата общин парламента Великобритании приняла решение поручить Мэй обратиться к Евросоюзу с запросом об отсрочке Brexit.

20 марта Мэй направила Туску просьбу о переносе Brexit на 30 июня.

По данным Reuters, в Еврокомиссии возражали против идеи Мэй о новой дате Brexit. Либо Brexit будет проведен до 23 мая, когда стартует кампания по выборам в Европейский парламент, либо процедуру следует перенести на значительный срок и обязать Соединенное Королевство провести выборы евродепутатов, посчитали в комиссии.