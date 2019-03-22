В российское консульство в Афинах бросили гранату
- 22.03.2019, 13:40
На месте работают специалисты по взрывным устройствам.
Во двор российского консульства в Афинах в ночь на пятницу забросили гранату, сообщает полиция, сообщает «Голос Америки».
По словам источника в полиции, место происшествия в афинском пригородном районе Халандри незамедлительно оцепили. На месте работают специалисты по взрывным устройствам.
Граната не взорвалась, и пострадавших не оказалось.
Атака произошла в тот момент, когда консульство было закрыто.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Однако подобные методы характерны для греческих ультралевых организаций.
Предполагается, что гранату забросили с мопеда один или два человека.