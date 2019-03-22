Жители какой страны просыпаются позже всех 1 22.03.2019, 13:55

Cовременный человек спит в среднем 7,5 часов в сутки.

Среди европейцев позже всех утром просыпаются греки, согласно интерактивной карте, составленной на основе данных мобильного приложения для отслеживания показателей сна SleepCycle, пишет «Европульс».

По времени подъема греки вторые в мире – они просыпаются в среднем в 08:18, а позже них начинают день только жители Саудовской Аравии – в 08:22.

Из европейцев любителями подольше поваляться в постели утром оказались также португальцы (они просыпаются в среднем в 08:10) и испанцы (в 07:55).

А самыми явными «жаворонками» оказались жители Центральной Европы: первыми просыпаются словенцы (в среднем в 07:03), за ними словаки в 07:05, и третьими венгры – в 07:10.

Засыпают греки позже остальных европейцев — в 00:52. Это четвертый показатель в мире, позже ложатся только жители Ирана (в 01:12), Южной Кореи и Турции (в 01:01) и Тайваня (в 0:53).

В Европе раньше всех отправляются спать датчане: они гасят свет в среднем в 23:36. В 23:38 ложатся спать шведы, а третьими, в 23:41, отходят ко сну британцы.

Но большая часть жителей Европы засыпает уже после полуночи. В компании «сов» помимо греков оказались португальцы, которые бодрствуют до 0:47, и испанцы, которые засыпают в среднем в 0:34.

Как отмечают составители, по их данным современный человек спит в среднем 7,5 часа в сутки, а это чуть меньше идеальной, по мнению специалистов ВОЗ, нормы в 8 часов.