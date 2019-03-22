Юрий Бойко заявил, что может сняться в пользу другого кандидата в президенты Украины 1 22.03.2019, 14:43

Кандидат в президенты Украины не исключил объединения.

Кандидат в президенты от партии Оппозиционная платформа – За жизньЮрий Бойко не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с Батькивщиной Юлии Тимошенко. Об этом он заявил в эфире NewsOne, пишет liga.net.

Бойко сказал, что готов объединиться и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

На вопрос, возможно ли его объединение с Юлией Тимошенко, он ответил: "Если будет посыл к миру, то да".