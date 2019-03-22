Виктор Бабарико: Знаменитые «попиццот» - это Шамбала сияющая 22.03.2019, 14:55

Виктор Бабарико

Глава «Белгазпромбанка» рассказал о сложной экономической ситуации в Беларуси.

Кредитный портфель Белгазпромбанка в прошлом году рос «в рамках тех возможностей и задач, которые были поставлены акционерами», заявил председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров. Бабарико признал, что задачи эти были консервативными — темп роста оказался ниже, чем обычно у банка, пишет tut.by.

«Обусловлено это двумя факторами. Очевидно, что ситуация непростая в Беларуси с точки зрения экономики. Не скажешь, мол, ура, у нас бурный рост. Знаменитые „попиццот“ — это Шамбала сияющая, которой, думаю, пора уже ставить памятник — пока не достигнуты. Вторая история — это дефицит рублевой ликвидности. Пока ищутся варианты».

Глава Белгазпромбанка отметил, что «надо сказать огромное спасибо нашим акционерам: в прошлом году они конвертировали часть суборда (субординированного кредита. — Прим. ред.), который был предоставлен нам в уставный фонд, и банк получил дополнительно белорусские рубли».

Бабарико рассказал, что, как и другие крупные белорусские банки, Белгазпромбанк в прошлом году приостанавливал работу с ипотечным кредитованием.

«Сейчас мы ее возобновили. Ставки не так высоки — условно говоря, у всех ниже 15%. Другое дело, что, говорят, в Минске больше не надо ничего строить вообще. А так как большая часть портфеля — кредитование жилья в Минске, не знаю, что будет. Я не вижу большого трагизма с кредитованием жилья. Нельзя сказать, что в Беларуси с ипотекой все плохо. Ощутима только проблема ставок на фоне былого льготного, субсидируемого кредитования, к которому все привыкли. Вроде 3% на 20 лет. Но это вопрос государственной политики, а не коммерческих банков», — отметил председатель правления.

Рассказывая о кредитовании малого бизнеса, он заявил, что розничный (малый и средний бизнес и физлица. — Ред.) и корпоративный портфель планируется сбалансировать в размере 50 на 50, и банк к этому идет. Сейчас доля кредитования малого и среднего бизнеса уже превышает 33% и объемы растут более быстро, чем корпоративного портфеля.

По итогам нынешнего года доля вырастет примерно до 37%. Ограничивает темпы роста уже упомянутый дефицит рублевой ликвидности, но здесь банк рассчитывает на работу с Банком развития, рассказал Бабарико. Ожидать, что ставки будут ниже ставки рефинансирования, не приходится, но уровень 10−15% предправления оценил как реальный и приемлемый.

Комментируя переход Нацбанка от регулирования предельного уровня ставок к использованию расчетной величины стандартного риска, Бабарико отметил: «Надо отдать должное — Нацбанк уходит от ограничений, он говорит, что будет уходить от практики ограничения маржи, вводя инструменты оценки риска. И это совершенно оправданно и логично. Если кто-то идет на рисковые проекты, они стоят более дорого, соответственно, высокий риск должен сопровождаться увеличенным отчислением в резервы. Экономические механизмы контроля за рисками — это здорово и хорошо, намного лучше, чем просто регулятивные ограничения», — резюмировал он.